Porilaisjoukkue kaatoi naantalilaisen VG-62:n niukasti 1–0 (0–0).

Kapteeni Jussi Välilä on ollut MuSan miesten jalkapallojoukkueen kasvokuva.

Perjantain kuuma puheenaihe porilaisessa jalkapalloilussa oli Musan Salama, vaan ei sen miesten edustusjoukkue.

Sekin kuitenkin perjantai-iltana pelasi, ja miesten Kolmosen läntisen A-lohkon ottelu oli siinä mielessä erityinen, että se järjestettiin pitkästä aikaa Musan kentällä.

Ottelu myös päättyi MuSan kannalta onnellisesti, sillä kapteeni Jussi Välilä sinetöi ottelun ainoan maalin toisen jakson neljännellä lisä­aika­minuutilla.

MuSa siis voitti 1–0 (0–0).

”Ensimmäinen puoliaika oli tänään hakemista, mutta toisella jaksolla tiloja alkoi löytyä laidoista”, MuSan päävalmentaja Jeferson Pires pohti seuran kotisivuilla.

”Vähän liikaa pelaaminen menee edelleen vastustajan mukaan. Sitä pitää kehittää.”

Porilaisjoukkueen kausi on sujunut tuloksellisesti erinomaisesti, sillä takana on seitsemän ottelua ja kuusi voittoa. MuSan maaliero on 21–6.

Lohkon kärjessä on turkulaisen Interin kakkosjoukkue, josta MuSa on vain pisteen päässä tällä hetkellä.

MuSan seuraava ottelu on ensi viikon lauantaina, jolloin se kohtaa Paimion ja Sauvon alueella toimivan Peimari Unitedin vieraskentällä.