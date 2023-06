Kallis ja toimimaton talous- ja järjestelmähallintaohjelmisto on yksi tekijä MuSan ongelmavyyhdin takana.

Uusi alku.

Se on Musan Salaman slogan tälle jalkapallokaudelle. Uusi alku koskee tietysti Kolmoseen pudonnutta MuSan miesten edustusjoukkuetta, joka onkin avannut neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla lupaavasti.

Naisissa MuSalla oli Suomen paras futsaljoukkue. Näin voi sanoa, vaikka kausi päättyikin SM-hopeaan. Kahden mestaruuden ja runkosarjan dominoinnin jälkeen kapean materiaalin joukkue koki finaaleissa eräänlaisen työtapaturman.

Suosikin jääminen hopealle oli joukkueelle ja sen taustavoimille analyysin paikka. Uutta alkua MuSan futsalnaiset eivät kuitenkaan tarvinneet. Eivät he sitäkään arvanneet, että heille tulee loppu.

Tilanne näyttää rumalta. Samaan aikaan, kun MuSan miesten jalkapallon edustusjoukkue havittelee Kolmosessa uutta alkua kolmen nigerialaispelaajan avulla, kultaa ja kunniaa tuonut ja lähes täysin paikallisin voimin menestynyt naisten joukkue joutuu lopettamaan, koska seura ei saanut tilinpäätöstä saada ajoissa valmiiksi.

Ilman pelipaikkaa jääneiden maajoukkuenaisten ja muiden pettyneiden on täysin perusteltua kysyä, olisiko tämä sama voinut tapahtua miesten joukkueelle.

Voi toki olla, että kyse on enemmän lajista kuin sukupuolesta. MuSa on perinteinen jalkapalloseura. Harrastajamääriltään se on suuri jalkapalloseura. Futsal on seuran sisällä pieni jaosto.

Eikä ole syytä epäillä, etteikö asia olisi niin kuin MuSan puheenjohtaja Mikko-Tapio Mattila vakuutti Satakunnan Kansalle: täysin sama kohtalo olisi ollut edessä miesten jalkapallojoukkueella, jos se olisi syöksykierteensä sijasta pysynyt lisenssijärjestelmän piirissä olevassa Ykkösessä.

MuSa on halunnut kosiskella kansallisen huippu-urheilun suuntaan. Sitä oli kaupunginosaseuran edustusjoukkueen parhaimmillaan jopa miesten Ykkösen sarjakärkeen vieneet rypistykset. Sitä oli futsalissa menestysjoukkueen kehittyminen.

Edellytykset paljastuivat kuitenkin yhtä vähäisiksi kuin takavuosien tosi-tv-sarjan Miljonääri-Jussin rahat. Sen seura on myöntänyt jo aiemmin, kun se on käynyt sisäistä pohdintaa, mitä MuSa haluaa olla jatkossa. Katseet pysynevät ainakin lähitulevaisuudessa kaupungin suurimman juniorimassan pyörittämisessä ja kehittämisessä.

Mattila nimesi yhdeksi isoksi ongelmaksi viisi kuusi vuotta sitten solmitun sopimuksen, joka toi seuran käyttöön uuden talous- ja järjestelmähallintaohjelmiston.

Ohjelmistosta tuli ongelma. Satakunnan Kansan tietojen mukaan MuSa ei ole ainoa porilaisseura, jolla on ollut ongelmia saman ohjelmiston kanssa.

Syy ei ole ohjelmiston, vaan sen, ettei se ole ollut toiminnaltaan järkevä pienten resurssien urheiluseuroille. Seurojen osaaminen ja työvoima eivät ole riittäneet ottamaan hyötyjä irti, vaan pikemminkin seurauksena on ollut sekasotku, kuten esimeriksi MuSan tapauksessa kymmenellä kuukaudella myöhästynyt tilinpäätös tai uusi myöhästyminen, joka vei liigalisenssin.

Sopimattomuuden lisäksi ohjelmiston toinen iso ongelma on ollut kymmeniin tuhansiin euroihin kohonneet kustannukset.

Se olisi toimivastakin järjestelmästä valtava raha urheiluseuratoimintaa pyörittävälle yhdistykselle.

MuSan sopassa oma lukunsa on Palloliiton lisenssijärjestelmä.

Naisten futsal on liigatasollakin amatööriurheilua. Pitääkö amatöörisarjassa olla ammattilaistason vaatimuksia?

Palloliiton tarkoitus on hyvä. Lisenssijärjestelmällä se haluaa ryhtiä seurojen taloudenpitoon ja muuhun hallintoon. Se haluaa saada seurojen toimintaa ammattimaisemmaksi ja läpivalaisun kestäväksi.

MuSan esimerkki herättää silti kysymyksen, heiluttaako koira häntää, vai häntä koiraa?

MuSan futsaljaosto teki hyvää työtä, kun se kehitti joukkuettaan pääsarjan ammattimaisimmaksi ryhmäksi. Kun MuSa lähtee pois, sarjan taso laskee ja kärjestä poistuu muidenkin vaatimustasoa ainakin urheilullisesti kiristänyt seura. Ammattimaisuus ei lisäänny.

Kaikesta huolimatta suurin osa futsalin amatööriseuroista pystyy lisenssiehdot täyttämään. Vaikka MuSan ongelmissa on inhimillisiä tekijöitä, sekin on pakko todeta, että asioita on jäänyt hoitamatta.