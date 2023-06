Palloliiton mukaan seura ei täyttänyt sarjan lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia kriteerejä.

Suomen mestaruus 2021 ja 2022. SM-hopeaa 2023.

Ja siihen se sitten loppuu.

Palloliitto tiedotti perjantaiaamulla, ettei se myönnä Musan Salamalle lisenssiä naisten Futsal-liigaan.

MuSa ei toimittanut Palloliitolle määrätyssä ajassa tilinpäätöstä, joka on yksi lisenssin ehdoista.

”Me emme vain saaneet sitä valmiiksi. MuSan resurssit eivät tällä hetkellä riitä Palloliiton lisenssivaatimuksiin”, MuSan puheenjohtaja Mikko-Tapio Mattila myönsi surullisena.

”Meillä on ollut tämä sama ongelma jo viiden kuuden vuoden ajan. Se liittyy talous- ja järjestelmähallintaan. Niitä me emme ole saaneet ratkaistua. Kyse on tosi isoista ja vaikeista asioista, joiden kanssa moni suurempikin seura on vaikeuksissa.”

Mattilan mukaan MuSa on pyrkinyt tekemään korjausliikkeitä parin viime vuoden aikana. Tilanne on hänen mukaan myös parantunut varsinkin viime syksystä alkaen, jolloin samalla myös kulurakenteeseen alettiin tehdä isoja leikkauksia.

Korjausliikkeet eivät kuitenkaan nyt tuoneet tulosta riittävän nopeasti. Mattilan mukaan MuSan tilinpäätös valmistui viime vuonna kymmenen kuukautta myöhässä. Nyt hän toivoo tilinpäätöksen valmistuvan kesäkuun aikana. Sen olisi pitänyt valmistua helmikuussa.

Mattilan mukaan MuSalla on ollut ongelmia myös kirjanpitokumppaninsa kanssa. Kumppani on vaihtunut, mutta viimeisin tilinpäätös kuuluu vielä entisen kirjanpitotoimiston tehtäviin. Sen tarkemmin Mattila ei halunnut kirjanpito-ongelmia kommentoida.

MuSan puheenjohtaja Mikko-Tapio Mattila myönsi, ettei MuSan resurssit vain tällä hetkellä riitä Palloliiton lisenssivaatimuksiin.

MuSalle tapaus on ennen kaikkea nolo. Ei sen futsal-joukkueelle, vaan seuralle. Tämän myönsi myös puheenjohtaja Mattila.

”Tämä joukkue on vähiten syyllinen tähän tilanteeseen, mutta heihin se osuu tosi kovaa.”

”On Palloliitolta kova päätös poistaa jengi, jossa on puolet maajoukkueesta ja maajoukkuevalmentajakin. En voi kuin pyytää lakki kourassa anteeksi.”

Joukkuetta ajatellen Mattila sanookin päätöksen olevan hänen oikeustajunsa vastainen.

Satakunnan Kansa ei ole tavoittanut MuSan operatiivisesta toiminnasta vastaavaa toiminnanjohtajaa Kari Löytökorpea. Mattila kuitenkin totesi, että vastuu kuuluu seuran hallituksen puheenjohtajana ennen kaikkea hänelle itselleen, eikä esimerkiksi Löytökorvelle. Hänellä on myös juridinen vastuu siitä, että esimerkiksi tilinpäätökset valmistuvat.

Täydellisenä yllätyksenä päätös ei MuSalle enää tullut. Mattila myönsi, että seura oli lisenssin kanssa vaikeuksissa jo silloin, kun jalkapallon miesten edustusjoukkue pelasi Ykkösessä.

”Miesten Ykkösen joukkueelle olisi käynyt vuosi sitten sama kohtalo kuin nyt futsal-joukkueelle, mutta silloin putoaminen Kakkoseen pelasti.”

Kakkosessa ei ole vastaavaa lisenssijärjestelmää.

”Me olemme monta vuotta selitelleet ja saaneet lisäaikaa. Nyt Palloliiton kärsivällisyys kuitenkin loppui ja giljotiini napsahti.”

Lisenssimenettelyn järkevyydestä Mattila asetteli sanansa tarkoin. Hän myönsi tarkoituksen olevan hyvä, kun se ohjaa seuroja huolehtimaan taloudestaan paremmin.

”Lukujen ja numeroiden takaa ei kuitenkaan tunneta eikä nähdä yhteisöä.”

Mattila vakuutti, ettei yhdistyksen tilinpäätöksestä paljastu mitään sellaista, mitä se haluaisi peitellä.

”Kaunista luettavaa tilinpäätöksemme ei tule olemaan, mutta ei meillä ole mitään syytä sitä peitellä.”

MuSan taloustilanne on tiukka, jopa vaikea. Seuran nimi on näkynyt säännöllisesti protestilistoilla. Puheenjohtajan mukaan ”tilanne on kuitenkin parantunut merkittävästi”. Kulukuuri on alkanut purra ja erääntyneistä laskuista on Mattilan mukaan sovittelut käynnissä.

Vaikka futsalissa liigapaikka lähtee alta, koko 600–700 pelaajan seura ei ole Mattilan mukaan kaatumisuhan alla. Futsal-jaosto on vain pieni osa MuSan yhdistystä.

Yksi pelastus olisi voinut olla, jos futsal-joukkue olisi ajoissa siirtynyt omaan yhdistykseensä. Mattila toisaalta muistutti, että silläkin olisi yhtä lailla ollut edessä samat resurssiongelmat siitä, kuka asioita hoitaa.

MuSalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä kymmenen päivän kuluessa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Mattila ei osannut tuoreeltaan sanoa, aikooko MuSa jättää valituksen päätöksestä.