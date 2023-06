MuSalla on ollut lisenssin kanssa ongelmia alusta asti. Ensi kauden lopullisesta lisenssipäätöksestä pitäisi tulla tieto tänään.

Naisten futsal-liigan huippuseuraksi nousseelle Musan Salamalle ei myönnetty tiistaina liigalisenssiä kaudeksi 2023–2024.

Päätös ei ollut lopullinen, koska lisenssipäätösten takaraja oli keskiviikkona, eli eilen. Lisenssikomitean puheenjohtaja Tytti Saarinen kertoi keskiviikkona Satakunnan Kansalle, että asiasta tiedotetaan torstaina.

Saarinen ei voinut kertoa, miksi MuSa jäi vielä ilman lisenssiä. Satakunnan Kansan uutisen jälkeen MuSan junioripäällikkö Mikko Heikkilä kommentoi tilannetta seuran nettisivuilla.

Heikkilä kertoi, että taustalla on puuttuva tilinpäätös, jota ei ole toimitettu Palloliittoon.

”Kaikki muut vaaditut asiat olemme toimittaneet. Torstain aikana ratkeaa, minkä ratkaisun Palloliitto tekee: saammeko lisäaikaa toimittaa tilinpäätöksen vai mikä lopullinen päätös on”, Heikkilä kommentoi

”Seuran vuosikokous edellytti, että seurassa aloitetaan toimet talouden sopeuttamiseksi syksyllä 2022. Näitä toimenpiteitä on talven aikana tehty. Operatiivisen johdon työmäärä on ollut erittäin suuri. Tästä syystä myös tilinpäätöksen saaminen on viivästynyt.”

Lisenssijärjestelmä tuli naisten futsal-liigaan ensimmäisen kerran päättyneeksi kaudeksi.

MuSalla on ollut lisenssin kanssa ongelmissa alusta asti. Vuosi sitten seura sai lisenssin ehdollisena, koska hakemuksesta puuttui tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2021. Sen seura toimitti lisenssikomitealle myöhemmin.

Tammikuussa MuSa ei puolestaan saanut rekisteröidä uusia pelaajia. Kyse oli rangaistuksesta, joka johtui siitä, ettei MuSa ollut noudattanut 31. toukokuuta 2022 tehdyissä lisenssipäätöksissä asetettuja lisäehtoja. Seuroilta vaadittiin vahvistukset siitä, ettei niillä ole ole lisenssimääräysten taloudellisissa kriteereissä mainittuja erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja.

Lisenssikomitean puheenjohtaja Saarinen kertoi silloin Satakunnan Kansalle, että kyse oli erilaisista palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin liittyvistä asioista, joista porilaisseura ei ollut toimittanut vaadittuja tietoja.

MuSan toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi kertoi tammikuussa, ettei palkoissa tai niiden sivukuluissa ollut ongelmia, mutta seura ei vain ollut saanut vaadittuja papareita valmiiksi määräaikaan mennessä.

Tieto ensi kauden lopullisesta lisenssipäätöksestä pitäisi siis tulla tänään.

