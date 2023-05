Tero Pitkämäen pojassa vaikuttaa olevan aineksia keihäänheittäjäksi.

Keihäslegenda Tero Pitkämäen 8-vuotias poika Jimi paiskasi pitkän keihäskaaren Seinäjoella sunnuntaina.

Jimi Pitkämäki lennätti 400 gramman keihään 35,97 metriin, joka on hänen oma ennätyksensä ja samalla epävirallinen 8-vuotiaiden maailmanennätys.

Ennätykset menevät iän, eivät syntymävuoden mukaan. Jimi Pitkämäki täyttää yhdeksän vuotta kesäkuussa.

Tulos on epävirallinen siksi, koska alle 17-vuotiaiden maailmanennätyksiä ei kirjata virallisesti.

Seinäjoen Seudun Urheilijat julkaisi Instagramissa videon Jimi Pitkämäen ennätyskaaresta.

Vuotta vanhempien eli 9-vuotiaiden epävirallinen maailmanennätys on Kimmo Kinnusen nimissä, kertoo Etusuora-sivusto. Hän heitti 44,90-metrisen kaaren vuonna 1977.

Tero Pitkämäen ja entisen seitsenottelijan Niina Kelon esikoislapsi Jimi nousi otsikoihin jo viime vuonna, kun hän nakkasi kepin 7-vuotiaiden maailmanennätyslukemiin 32,36.

Isä Tero kommentoi viime kesänä poikansa ennätystehtailua.

”Ehkä Jimille tyrkytinkin vähän keihästä alkuun, mutta kyllä poika ihan itse on nyt asiasta innoissaan. Olisinko kaksi kertaa sanonut, että mennäänkö heittämään. Muuten se on Jimi, joka pyytää ja lähtee. Antaa rauhassa paiskoa, mutta muitakin harrastuksia on – ja hyvä niin”, Tero-isä sanaili viime heinäkuussa.

Keihäänheiton maailmanmestari Tero Pitkämäki irtisanoutui Urheiluliiton keihään lajijohtajan pestistä viime syksynä. Hän toimii Oliver Helanderin henkilökohtaisena valmentajana.