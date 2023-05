Olympiavoittaja Jouko Salomäki tyrmistyi, kun urheilijaeläkehakemus hylättiin – Kari Niemi-Nikkolalta yksiselitteinen vastaus

Painilegenda ei ymmärrä, miksi urheilijaeläke meni sivu suun.

Painin olympiavoittajan Jouko Salomäen hakemus ylimääräisestä urheilijaeläkkeestä hylättiin keväällä.

Salomäki kertoi päätöksestä harmistuneena viime viikolla omalla Facebook-sivullaan.

Ylimääräinen urheilijaeläke on tarkoitettu muun muassa olympiavoittajille tai muutoin kansainvälisesti hyvin meritoituneille urheilijoille.

Tuet myöntävän opetusministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola kertoo Ilta-Sanomille, että kyse on yksiselitteisesti ylimääräiselle urheilijaeläkkeelle asetetun tulorajan ylittymisestä.

”Salomäen osalta kaikki kriteerit täyttyvät muilta osin paitsi tulojen puolesta. Verotettavat tulot päättyneessä verotuksessa on se, jota katsotaan. Lisäksi tietysti katsotaan, jos on tiedossa, että tuleva eläke esimerkiksi nousee tämän rajan yli, silloin ei myönnetä”, Niemi-Nikkola kertoo.

Opetusministeriön kriteerien mukaan eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä- tai osaeläkkeenä. Vuonna 2023 täysi eläke on 1 510,95 euroa ja osaeläke 755,47 euroa.

”Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan vuoden 2021 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle urheilijaeläkkeen määrän. Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan vuoden 2021 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät talousarviossa vahvistetun täyden eläkkeen suuruuden kerrottuna kahdella”, okm:n sivuilla taustoitetaan.

Salomäki ei valtion viskaalien tulkintaa niele. Hän sanoo keskustelleensa nimenomaan Niemi-Nikkolan kanssa siitä, että hakemus olisi kunnossa.

”Niemi-Nikkola puhuu lööperiä. Meillä on vissiin eri laskutapa”, Salomäki tuhahtaa.

Salomäki kertoo, että hänen yhteenlasketut verotettavat tulonsa olivat vuonna 2021 35 446,74 euroa. Urheilijaeläkkeen raja, 1 510,95 kerrottuna kahdella vuoden ajalta, on 36 262,80.

”Saavutukseni riittävät, ikä on 60 vuotta ja tuloni ovat vähemmän kuin se raja. Siinä ei ole mitään estettä. Eikä minulle vastata sieltä! Ne vaan saivartelee. Minä perään oikeuksiani ja ohjeet ovat aivan selvällä suomella siellä. Ne höpöttää, että lakia ei voi ohittaa. Ei pidäkään! Tässä on tapahtunut jokin erehdys, tai numerot ovat kääntyneet väärin päin”, Salomäki harmittelee.

”Kari Niemi-Nikkola ilmoitti minulle ennen hakemuksen jättämistä, että kaikki näyttää olevan ok hänen mielestään, ja että hakemuksen pitäisi mennä läpi. Minulla on siitä sähköpostikin, hän sanoo, että kyllä tämä on ok. Mitään muuta syytä ei ole tiedossa kuin että tulot ovatkin nyt jonkun mielestä liian suuret. Keva on ne laskenut, enkä keksi kuin että siellä on tullut virhe.”

Salomäki kertoo olleensa aktiivisesti yhteydessä moniin eri tahoihin eläkkeensä tiimoilta.

”Aloin naputella poliitikoille, urheilijoille ja päättäjille viestejä. Kukaan ei ole vastannut vielä mitään”, Salomäki kertoo

”Jokaisella on tietysti omat kiireensä. Harmittaa, kun olen kuntoutustuella, kun en pysty töihin.”

Terveyteensä liittyviä asioita Salomäki ei halua avata enempää.

Kari Niemi-Nikkola on opetusministeriön ylitarkastaja.

Niemi-Nikkola vastaa Salomäen hämmästykseen sanomalla, että Kevan toimittamat lukemat ovat yksiselitteisiä. Tuloraja paukkui.

”En tiedä, mitä lukuja Jouko on käyttänyt, mutta ansio- ja pääomatulot ilman verottajan tekemiä vähennyksiä on käytössä oleva raja. Sen mukaan meidän on laskettava. Siltä osin päätös on valitettavan selvä”, Niemi-Nikkola taustoittaa.

Ylitarkastaja ei sen sijaan voi kommentoida Salomäen verotietoja tai sitä, mistä opetusministeriön ja Salomäen tulkintaero tuloissa tulee – ainoastaan, että se on olemassa, ja päätöksenteon kannalta kiistaton.

Niemi-Nikkola sanoo käyneensä sosiaalisessa mediassa viestinvaihtoa Salomäen kanssa sen jälkeen, kun Salomäki kirjoitti asiasta Facebookissa.

Hän kuitenkin kiistää Salomäen tulkinnan siitä, että hän olisi antanut ymmärtää painijasuuruuden hakemuksen olevan menossa läpi. Hän muistaa käyneensä viestinvaihtoa, mutta ainoastaan muodollisesti hakemuksen saapumisesta.

”Kun hakija kysyy, että onko kaikki tarvittavat paperit täytetty ja toimitettu, niin ilmoitan, että kaikki ovat tulleet ja asia on siltä osin kunnossa. Ja ne on toimitettu joulukuussa. Kun Kevaa pyydetään vahvistamaan tulotiedot helmikuussa, silloin prosessi lähtee käyntiin. En tietenkään ole voinut joulukuussa ennakoida päätöstä itseään.”

Salomäellä on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Hän itse sanoo, että velvollisuus asian korjaamisesta pitäisi olla päättäjillä, koska he ovat myös hänen tulkintansa mukaan virheen tehneet. On Niemi-Nikkolan mukaan joissain tapauksissa mahdollista, että viran puolesta oikaistaan asioita. Mutta, hän painottaa, Salomäen osalta asiat on käyty perusteellisesti läpi.

Ylimääräisiä urheilijaeläkkeitä tarkastellaan vuosittain, ja Salomäki voi hakea eläkettä uudelleen loppuvuodesta.

Kokonaisuutena eläkeasiassa Salomäkeä häiritsee urheilijoiden kunnioituksen puute.

”Tuleviakin sukupolvia varten tämä järjestely ei ole sellainen, mitä pitäisi. Miten se kannustaa urheilevia nuoria eri lajeissa kun tietää, että jess, mä saan pienen korvauksen kun tein monta vuosikymmentä sen eteen töitä. Aika pieni kädenpuristus. En edes viitsi luetella asioita, mihin tänä päivänä laitetaan julkista rahaa.”

Jouko Salomäki voitti pitkällä urallaan olympiakultaa Los Angelesissa 1984, MM-kultaa 1987 ja pronssia 1985 sekä myös EM-hopean ja pronssin.