FC Jazzissa on tällä hetkellä paljon mielenkiintoa, mutta suurempaa yleisöä joukkue ei alkukauden perusteella ole tavoittanut.

Pori on urheilukaupunki. Se on lause, jota muistetaan toitottaa vähän jokaisessa yhteydessä. Niin se usein onkin, jos seuralla menee hyvin.

Varsinainen jalkapallokaupunki Pori ei kuitenkaan tunnu tällä hetkellä olevan.

Asiaa voi tarkastella suoraan FC Jazzin kautta. Seura pelaa valitettavasti vain Kakkosessa, mutta sinne tasolle joukkue on värikäs ja mielenkiintoinen.

Valmentaja on italialainen Andrea Sassarini, joka eroaa kaikilla tavoin normaalista suomalaisesta valmentajaprofiilista. Hän puhuu ja tekee erikoisia asioita. Hän kulkee jossain positiivisen hulluuden ja nerouden rajamaastossa. Tylsä hän ei ainakaan ole.

Hyökkäyksessä FC Jazzilla on kiistaton Kakkosen tason tähtipelaaja. Toista kauttaan Porissa pelaava brasilialainen Firmino iskee maaleja sellaisella tahdilla, että yleisöä luulisi miehen näkeminen kiinnostavan. Kolmessa Kakkosen pelissä Firmino on tehnyt tällä kaudella viisi maalia. Suomen cupissa hän on tehnyt viisi maalia kahdessa pelaamassaan ottelussa. Viime kaudella hän voitti Kakkosen maalipörssin jopa ylivoimaisesti.

Joukkueesta löytyy lisäksi seuran oma kasvatti, joka on läpimurron kynnyksellä isompiin ympyröihin. 19-vuotias Eino-Iivari Pitkälä on tehnyt Kakkosessa viidessä ottelussa neljä maalia ja pelannut hyvin.

FC Jazz ei pelaa myöskään tylsää ja kliinistä jalkapalloa. Kaikkea muuta. Joukkueen viiden Kakkosen pelin jälkeen maaliero on 15–10. Ottelut ovat päättyneet keskimäärin 3–2. Suomen cupissakin maaleja on mätetty.

FC Jazz on vieläpä perinteinen seura, vaikka viime vuodet ovat olleet matalalentoa. Fakta kuitenkin on, että seura on voittanut Suomen mestaruudet vuosina 1993 ja 1996. Edes pientä fanipohjaa luulisi vuosien aikana tulleen. Vai onko perintö lopullisesti mennyttä?

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta viime viikon perjantain pelatussa paikallispelissä Rauman Pallo-Iiroja vastaan katsomossa oli ainoastaan 553 ihmistä. Se on vähän, eikä anna Porista minkäänlaista kuvaa urheilukaupunkina tai ainakaan jalkapallokaupunkina.

Jotain on mennyt pahasti pieleen. Oliko se pieleen mennyt asia sitten pelin myöhäinen alkamisajankohta, kun aloituspotku oli vasta kello 20? Vai menikö kamppailun markkinointi pahasti pöpelikköön? Vai eikö porilaisia ihan oikeasti kiinnosta paikallinen jalkapallo enempää kuin 553 katsojan verran?

Oikeissa olosuhteissa futis on kuitenkin kiinnostanut. Viime kaudella FC Jazzin ja MuSan paikallispeleissä oli paikalla 2 847 ja 2 010 katsojaa. Ne ovat Kakkoseen isoja lukuja. Toisen paikallispelin jälkeen lapset suorastaan parveilivat Firminon ympärillä, odottaen hänen nimikirjoitustaan. Se antoi viitteitä, että jotain vähän isompaa ja pysyvämpää oli rakentumassa.

Syystä tai toisesta samat katsojat eivät Pallo-Iiroja kokeneet lähellekään yhtä mielenkiintoiseksi vastustajaksi kuin MuSaa.

Aidosti voi myös kysyä, tietävätkö porilaiset FC Jazzin asioista tarpeeksi? Tai mitään?

Ovatko ne sellaisia juttuja, joista ovat perillä vain se pieni prosentti, joka perjantaina Porin stadionilla oli. Kuinka moni lopulta tietää, että FC Jazz pelaa hyökkäävää jalkapalloa? Tai mitään joukkueen italialaisvalmentajan persoonasta tai edes hänen nimeään? Tai sitä kuka Firmino on?

Ehkä jalkapallo kiinnostaa kaupungissa vain silloin, kun siinä on tarjolla jotain poikkeuksellista. Itse laji tai mikään seura ei niinkään vedä katsojia puoleensa.

Keskiviikkona FC Jazz pelaa Suomen cupissa Vaasan IFK:ta vastaan Porissa. Jos joukkue voittaa, olisi FC Jazz cupissa 16 parhaan joukossa. Sen jälkeen olisi todennäköistä, että seuraava vastustaja tulisi Veikkausliigasta. Silloin testattaisiin jälleen porilaisten katsojien mielenkiintoa ja onko sitä jalkapalloa kohtaan.

Satakunnan Kansa näyttää nettisivuillaan suorana lähetyksenä FC Jazzin ja Vaasan IFK:n sekä Pallo-Iirojen ja FC Futuran Suomen cupin pelit. Porissa aloitetaan kello 18.30 ja Raumalla kello 19.