Jyväskylän Lohi peittosi Kankaanpään Mailan niin pelikentällä kuin katsomossakin.

Rumpu soi ja laulu raikasi. Siinä kiteytettynä Kankaanpään Mailan sunnuntainen kotiottelu Jyväskylän Lohea vastaan. Kentällä vierasjoukkue vei täydet pisteet jaksoin 2–0 (2–5, 1–2).

Katsomossa Lohi voitti niin ikään selvästi. Jämsäläinen Tuomo Halttunen piti yksin enemmän meteliä kuin Pohjanlinnan kentän muut 226 katsojaa yhteensä.

Yhden miehen kannattaja- ja rumpuryhmä aiheutti kankaanpääläisyleisössä kahdenlaisia tunteita. Osaa tilanne hymyilytti ja yhden miehen rumpuryhmä sai kannustavia kommentteja. Toisia moinen metelöinti ärsytti. Pohjanlinnan kentällä on totuttu siihen, että katsomossa ollaan kuin kirkossa. Hiljaa, kunnes on lupa taputtaa jos kotijoukkue tekee juoksun.

Mutta mikä mies onkaan Jyväskylän Lohen uskollinen ykkösfani?

”Ryhdyin kannattamaan Lohea kesällä 2015. Siihen asti olin seurannut pesäpalloa lähinnä teksti-tv:stä. Tykästyin Lohen kotikenttään Koskenharjulla, missä oli hieno tunnelma. Vuosien saatossa kannustamisesta on tullut elämäntapa. Eräänlainen harrastus”, kertoo Tuomo Halttunen.

Mies on Jyväskylästä kotoisin, mutta asuu nykyään Jämsässä missä hän työskentelee lentokonemekaanikkona.

Tuomo Halttusen rumpu soi läpi ottelun.

Sunnuntaina Halttusella oli pitkä päivä.

”Menin aamukuuteen töihin ja heti kun töistä pääsin, lähdin ajelemaan Kankaanpäähän. Monesti saan jonkun kaverin mukaani, mutta nämä sunnuntaipäivät ovat hieman haasteellisia. Sunnuntaisin joudun usein reissaamaan yksin.”

Halttunen käy Lohen kotiotteluiden lisäksi kaikissa vierasotteluissa.

”Tavoite on tänä vuonna olla jokaisessa pelissä paikalla. Viime vuonna juoduin sairastelun takia jättämään monia pelejä välistä, mutta tänä vuonna painetaan täysillä joukkueen mukana.”

Intohimoinen kannattaminen käy luonnollisesti lompakon päälle. Halttunen kiertää vieraspeleissä omalla autolla ja omilla bensoilla. Hän ei saa tukea seuralta.

”Seuran tehtävä ei ole tukea kannattajia, vaan asia on päinvastoin. Meidän kannattajien pitää tukea seuraa. Meillä on oma kannattajayhdistys jonka kautta saamme tietenkin joitain alennuksia esimerkiksi fanituotteista.”

Halttunen on seurannut Lohea sen suomensarja-ajoista lähtien. Mikä on mieleenpainuvin kokemus?

”Kyllä se on kaudella 2016, kun seura nousi Ykköspesikseen Sotkamossa. Se on jäänyt mieleen. Toki sen jälkeenkin on koettu monia hienoja hetkiä, mutta se Sotkamon voitto on aina päällimmäisenä mielessä.”