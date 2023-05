Autoriippuvaiseen konsensusyhteiskuntaan kasvaneet suomalaiset eivät pidä autoilun vähentämisestä sitä hankaloittamalla, kirjoittaa Aapeli Nevala.

Kansanterveys ja varusmiesten Cooper-tulokset rapistuvat, mikä on näkynyt vaalikeväänä myös lehtien palstoilla. Välillä on pitänyt myllätä eli räjäyttää urheilujärjestöjen rahoitus, välillä taas lisätä sitä. Seuroja ja lajiliittoja ja ties ketä on huudeltu apuun tai tilille, kun liikunta-aikapommi tikittää kohti yhteiskunnallista ydinräjähdystä.

Tämä on tuntunut lievästi absurdilta: urheilu- ja liikuntajärjestöt saavat vuodessa noin 150 miljoonaa euroa rahaa, jolla pitäisi tyydyttää kansan mitalinälkää ja ratkoa yhtä aikamme suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista.

Liikuntakeskustelu pyörii mediassa urheilusivuilla, ja sitä käyvät urheiluihmiset. On ymmärrettävää, että kontekstina on usein juuri seuratoiminta, joka on monelle asiaan vihkiytyneelle tyypillinen lähtökohta liikkumiseen. Ajatus on helposti, että kunhan on sopivaa toimintaa sopivaan hintaan, niin kyllä sitä nyt urheiluharrastuksen aloittaa.

Mutta entä ne, joita urheileminen ei voisi vähempää kiinnostaa? Siinä ei ole mitään väärää, mutta vaikkapa liikuntajärjestön toimintaan houkuttelu voi olla vaikeaa. Liikkua pitäisi, vaikkei nappaa.

Ongelma on, että moderni yhteiskuntarakenne kannustaa istumiseen – ja se ei ole urheiluseurojen tekosia. Ensin autossa töihin, sen jälkeen töissä, taas autossa kotimatkalla. Illalla työpäivän jälkeen on helpompi rojahtaa sohvalle katsomaan korealaista splatter-sarjaa tai kirjoittamaan kolumnia urheilusivuille kuin vetää lenkkarit jalkaan ja lähteä tykittämään hapottavia vetoja.

Liikunnan pitää uida arkeen salakavalasti, mutta näin ei tapahdu. Loogista olisi liikkua töihin tai kouluun, joissa käydään yhtenään – näin liikunnasta tulisi rutiinia myös niille, joille se ei itsessään merkitse.

Korona-aikana työskentelin 98-prosenttisesti etänä. Kun puoliso vei ja haki lapsen päiväkotiin, näytti kännykän mittari iltapäivällä kertymäksi 32 askelta. Työpisteeltä keittiöön on noin 12 kireiden lonkankoukistajien lyhentämää askelta – mittaustulosta ei voi pitää täysin luotettavana, mutta suuntaa antava tulos on selvä: vähäistä oli.

Lähityöt taas tarkoittavat joka päivä 20–30 minuuttia suuntaansa pyöräilyä – lähes automaattisesti. Perheen vapaa-aikakirjanpidossa työmatkat sitä paitsi kirjataan työksi eikä vapaa-ajaksi, eli illalla voi jäädä aikaa myös urheilukolumneille tai myyttiselle vetoharjoitukselle.

Eräs suuri työmatkaliikuntaa rajoittava tekijä on eritteet – käytännössä hiki. Oma ei haise, mutta työkaverille voi olla kiusallista istua palaverissa juuri työmatkatemposta toipuneen kuntoilijan vieressä.

Ensimmäiseksi toimeksi ehdotankin asetusta, joka määrää työnantajan tarjoamaan suihkun. Sen ei tarvitse olla oma, mutta riittävän lähellä sujuvan arjen mahdollistamiseksi. Tästä voivat ammattiliitot ottaa koppia seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Merkittävämpi toimi olisi autoilun vähentäminen. Pyöräilyolosuhteiden tulee toki olla kunnossa, mutta jotenkin 60-luvun suomalaisilta pyöräily onnistui, vaikka infrastruktuuri ei varmaankaan ollut nykyisellä tasolla. Huoneessa on elefantti, joka on vuorattu peltihaarniskaan.

Autoriippuvaiseen konsensusyhteiskuntaan kasvaneet suomalaiset eivät pidä autoilun vähentämisestä sitä hankaloittamalla. Julkisessa keskustelussa hoetaan miten “kaikki kulkumuodot pitää mahdollistaa”. Kukaan ei ole mitään kieltämässä, mutta lihaksilla liikkumisen suhteellista osuutta verrattuna autoiluun tulisi nostaa. Voiko tämä toteutua käytännössä ilman, että autoilu jossain määrin hankaloituu?

Jokainen hissiä käyttänyt ihminen arvaa, ettei portaikkojen lisääminen tai parantaminen hissien käyttöä juuri vähennä. Sama logiikka pätee kaksikkoon autoilu-pyöräily. Autoilun tulee kallistua ja ennen kaikkea hidastua suhteessa autottomaan liikkumiseen.

Ilman tätä on vaikea motivoida suuria massoja arjessa liikkeelle.