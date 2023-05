Pallo-Iirojen maalitykki Elias Ahde ei ole pitänyt FC Jazzin Firminoa tarkasti silmällä.

Raumalaisilla on vihdoin mahdollisuus maksella vanhoja kalavelkojaan, kun Pallo-Iirot saapuu FC Jazzin vieraaksi Porin stadionille jalkapallon miesten Kakkosen B-lohkon otteluun perjantaina.

Edellisestä Pori–Rauma-sarjaottelusta on ehtinyt vierähtää jo liki kolme vuotta. Se nähtiin lokakuussa 2020 ja päättyi FC Jazzin murskaavaan 6–0-kotivoittoon.

Pallo-Iirot putosi sen kauden jälkeen Kolmoseen, josta se nousi takaisin Kakkoseen ja FC Jazzin seuraan täksi kaudeksi.

Tismalleen samoihin numeroihin eli 6–0 päättyi myös FC Jazzin viimeisin ottelu, jossa se antoi totaalisen pesun Ilveksen kakkosjoukkueelle Tampereella maanantaina.

Porilaisjoukkueen maalitykki Firmino osui ottelussa kahdesti ja on osoittanut vaarallisuutensa kaikissa FC Jazzin otteluissa tällä kaudella.

Pallo-Iirojen maalitykki on puolestaan Elias Ahde, joka on iskenyt brasilialaisen Firminon tavoin neljä maalia tällä Kakkosen kaudella.

”Hyvin pitää onnistua maalinteossa itsekin, jotta kykenee haastamaan Firminoa maalikisassa”, Ahde kommentoi entisen seuransa FC Jazzin verkkosivuilla.

Kakkosen maalipörssiä johtaa C-lohkossa pelaavan pietarsaarelaisen Jakobstads BK:n nigerialaishyökkääjä Jasper Chibueze Uwaegbulam kuudella osumallaan, mutta hänellä ja Ahteella on takanaan neljä peliä, parin ottelun pelikieltonsa kärsineellä Firminolla vasta kaksi.

Ahde on itsekin takonut paljon maaleja FC Jazzin paidassa, sillä hän oli joukkueen maalikuningas kymmenellä osumallaan kaudella 2021. Sen jälkeen Ahde siirtyi Pallo-Iiroihin, joten nyt ”oma koira” voi purra porilaisia.

Firminoa Ahde ei kuitenkaan ole pitänyt sen tarkemmin silmällä.

”En ole oikeastaan nähnyt yhtään Firminon peliä, lukuun ottamatta pientä hetkeä harjoituspelissä talvella”, Ahde kertoo FC Jazzin kotisivuilla.

”Tilastojen perusteella on kyllä kova pelaaja laittamaan palloa maaliin, joten tarkkana saa puolustuksemme olla”, hän jatkaa.

FC Jazz on B-lohkossa viidentenä. Pisteitä on seitsemän ja maaliero 12–9. Pallo-Iirot löytyy kahdeksannelta sijalta kolmen pisteen saldolla. Raumalaisten maaliero on 6–5.

Raumalaisten päävalmentaja Joel Grasso arvioi Pallo-Iirojen kotisivuilla, että Firmino on erinomainen kärkihyökkääjä Kakkosen tasolle.

”Kompakti, ei ole mitään selkeitä heikkoja lenkkejä. Jokaisella pelipaikalla hyviä pelaajia. Kaikin puolin varmasti kova vastus”, Grasso ruotii FC Jazzia kokonaisuudessaan.

FC Jazz – Pallo-Iirot Porin stadionilla perjantaina kello 20. Satakunnan Kansa näyttää ottelun suorana lähetyksenä, jonka selostaa Joonas Hietala. Lähetys löytyy klikkaamalla tästä.