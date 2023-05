Pori Horse Show 2023 -niminen sarja sisältää kolme kilpailua.

Kenttäratsastus ei jäänyt vain yhden kesän ihmeeksi Porissa.

Ravirata jatkaa lajin parissa myös tänä kesänä, sillä siellä nähdään Pori Horse Show 2023 -niminen kolmen kilpailun sarja.

Avaustapahtuma koittaa jo tänä viikonloppuna, kun Porin raviradalla järjestetään ensi kertaa koskaan kokonainen kenttäkilpailu, joka koostuu maastoeste-, rataeste- ja koulu­ratsastus­kokeista.

Kyseessä on olympialaji, mutta Porissa esimerkiksi estekorkeus on huomattavasti matalampi, vain 60–80 senttiä, sillä kilpailu on tarkoitettu aloitteleville ratsukoille.

Viikonlopun hevos­urheilu­koitos alkaa lauantain kouluratsastus- ja rata­este­kokeilla ja kulminoituu sunnuntain maasto­este­kokeeseen. Kilpailussa on kolme eri tasoluokkaa.

Raviradan toinen kenttä­ratsastus­kilpailu nähdään 29.6.–1.7. ja kolmas 19.–20.8.

Lue lisää: ”Nyt on syntynyt kenttä­kilpailu­järjestäjien tähti”, sanoo korukauppias Arvi Martikainen – Porin Ravien uusi aluevaltaus saa suitsutusta laji-ihmisiltä, mutta yleisömäärä jäi tavoitteesta