Jazz kohtaa VIFK:n, Pallo-Iirot FC Futuran.

Firmino on ollut vauhdissa niin Kakkosen sarjapeleissä kuin Suomen cupissakin. Cupissa hän voi seuraavaksi johdattaa FC Jazzin jo 16 parhaan joukkoon.

Jalkapallon Kakkosessa perjantaina kauden ensimmäisen paikallisottelunsa pelaavat FC Jazz ja Pallo-Iirot ovat edenneet Suomen cupissa neljännelle kierrokselle.

Satakuntalaisille yksi cupissa etenemisen bonuksista on päästä haastamaan joukkue Suomen huipulta. Neljännen kierroksen otteluparit arvottiin tiistaina, eikä FC Jazzille ja Pallo-Iiroille suoda vieläkään sitä mahdollisuutta.

Vaakakupin toisella puolella on toki paremmat mahdollisuudet edetä cupissa yhä pidemmälle. Ja mitä pidemmälle etenee, sitä varmemmin vastassa on lopulta liigajoukkue.

Sekä Jazzilla että Iiroilla on arvontatuloksen ansiosta mainiot mahdollisuudet voittaa seuraava cup-ottelunsa. Voitto veisi joukkueet cupissa jo 16 parhaan joukkoon.

Pallo-Iirojen vastustajaksi arvottiin FC Futura. Porvoolaisjoukkue pelaa raumalaisten tavoin Kakkosessa. Futura on A-lohkossa jumbona, kun neljän pelin jälkeen se on saanut vain yhden pisteen. Iirot on B-lohkossa kahdeksantena kolmella pisteellä.

Pallo-Iirot sai otteluun myös kotiedun.

FC Jazzin vastustaja tulee niin ikään samalta sarjatasolta. Vaasan IFK on C-lohkossa kahdeksantena neljällä pisteellään. Tehokkaan vireen löytänyt Jazz on puolestaan B-lohkossa viidentenä seitsemällä pisteellään.

Myös Jazz arvottiin kotijoukkueeksi. 11.–22. kesäkuuta.

Neljännen kierroksen 16 otteluparissa seitsemässä ei ole liigajoukkuetta mukana. Kaksi liigajoukkuetta puolestaan putoaa varmuudella jo tässä vaiheessa jatkosta, sillä arvonta toi otteluparit HJK–FC Honka ja AC Oulu–FC Haka.

Suomen cupin neljännen kierroksen otteluparit:

JJK–KuPS, Atlantis FC–KPV, VJS–PEPO, KTP– Gnistan, FC Lahti–HIFK, TuRaKe– IFK Mariehamn, VPS–OTP, P-Iirot–FC Futura, AC Oulu–FC Haka, Ilves–KäPa, Reipas–FC Honka Akatemia, HooGee–SalPa, FC Jazz–VIFK, HJK–FC Honka, JäPS–EIF.

5. kierroksen ottelupari: FC Inter–FC Inter 2. Joukkueet kohtaavat toisensa 5. kierroksella asettelusääntöjen mukaisesti, koska seurasta on kolme joukkuetta jatkossa. Interin yhteistyöseura SalPa lasketaan samaan seuraan kuuluvaksi. Saman seuran joukkueet asetellaan ensiksi vastakkain.