Länsi-Porin seuran edustusjoukkueilla kulkee. Sunnuntai toi vierasvoitot maalein 11–1 ja 3–1.

Musan Salamalla oli sunnuntaina hyvä pelipäivä.

Sekä MuSan naisten että miesten joukkue matkustivat vierasotteluun Varsinais-Suomeen, naiset Kaarinaan, miehet Turkuun.

Kakkosen A-lohkonsa kautensa puhtaalla pelillä aloittanut MuSan naisten joukkue äityi suorastaan murskaavaksi. Porilaiset voittivat KaaPon 11–1 (4–1).

Amelia Luotonen teki MuSalle kolme maalia, Matilda Vehmasto ja Aada Kylävainio molemmat kaksi. Kerran onnistuivat Jessica Kannosto, Anniina Raitanen, Rebecka Lehtonen, Sofia Stenbacka.

MuSa on lohkon kärjessä, kun se on voittanut kaikki neljä peliään. Maaliero on 19–3. Ensi sunnuntaina joukkue kohtaa KaaPon tavoin ilman pisteitä olevan Härmän vieraissa.

MuSan miesten joukkue voitti puolestaan Kolmosen lohko A:ssa Turun Pallokerhon 3–1 (1–1).

Maalinteossa onnistuivat nigerialaisvahvistukset Abass Aderemi Adewoyin ja Ejiro Elijah Simeon sekä porilaiskonkari Jussi Välilä. Simeon on lohkon maalintekijätilaston kärjessä viidellä osumallaan.

MuSa on lohkossa kolmantena. Edellä ovat Interin kakkosjoukkue ja Masku. Porilaiset ovat voittaneet viidestä pelistään neljä. Maaliero on 15–3. Ainoan tappionsa joukkue koki toisella kierroksella Maskun vieraana.