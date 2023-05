Pohjois-Satakunnan yhteinen Kuntosuunnistusviikko pidetään 22.–26. toukokuuta.

Seutukunnan suunnistusseurat Honkajoen Seudun Urheilijat, Kankaanpään Suunnistajat, Länsi Lavian Loiske sekä Siikaisten Sisu järjestävät viisi peräkkäistä iltaa suunnistajien iloksi.

”Nyt on hyvä mahdollisuus tutustua erilaisiin maastoihin ja mikä ettei paikkakuntiin. Suunnistukset sopivat kaikille ja saa kuntoilla suunnistaen koko viikon”, Esa Juura kannusti.

”Kannattaa lähteä mukaan erilaisiin maastoihin. Saat monta hyvää harjoitusta. Viikko tukee myös valmistautumista Porvoon Jukola-viikonloppuun.”

Kuntorastiviikko alkaa Laviasta maanantaina 22. toukokuuta. Opastus on Pohjanmaantieltä Lavian keskustan tuntumassa.

”Lavian pururadan kartta on päivitetty Joensuun Markun toimesta ja laadin maastoon kaksi rataa. Toinen on noin kolme kilometriä ja toinen reippaat neljä. Maasto on vauhdikasta ja reitinvalinnat ovat selkeät. Pusikoissa ei tarvitse suunnistaa. Tuo vauhti on tosin suunnistajasta kiinni”, ratamestari Veli-Pekka Vänni myhäili.

Vänni totesi, että lyhyempi suunnistusrata sopii myös lapsille.

”Jos pääsee omin avuin risun yli ja on suunnistanut jo Tukireittiratoja, niin hyvin selviää. Vanhemman mukana selviää nuoremmatkin.”

Tiistaina jatketaan KanSun rasteilla Kuntoutuskeskuksen maastoissa. Keskiviikkoiltana suunnistetaan Honkajoella Rynkäisten kartalla.

”Lähtöpaikka on Rynkäisten metsästysmaja ja Honkajoelta Siikaisten tietä noin kymmenen kilometriä ja siellä odottaa opastus. Tarjolla on kaksi hyvää metsäistä suunnistusrataa”, ratamestari Heikki Haunia sanoi.

Torstai-iltana suunnistetaan Siikaisissa.

”Rastiviikolla on tarjolla monenlaista maastoa ja meillä Siikaisissa torstaina on sprinttisuunnistusta Liikuntahallin maastossa. Tämä on turvallinen alue suunnistaa ja myös lapset voivat tulla mukaan. Tarkkaavainen pitää tietysti olla, kun suunnistetaan asutuskeskusalueella”, Taisto Salo totesi.

Kuntosuunnistusviikon päättää perjantaina Karvian osatapahtuma.

”Karviassa odottaa suunnistajia uusi kartta ja uusi maasto. Maasto on sopiva kuntosuunnistukseen, sillä maasto on hyvä ja polkuja voi käyttää. Kartta on koulun lähimaastossa ja myös koulu voi hyödyntää jatkossa opetuksessaan tätä suunnistuskarttaa. Saadaan aktivoitua Karvialaisia nuoria suunnistuksen pariin”, Markku Joensuu arvioi.

Kuntosuunnistusviikolla on kaksi ratavaihtoehtoa.

”Toinen on helpohko kolme kilometriä ja toinen keskivaikea viitisen kilometriä. Kun suunnistaa kolmessa osatapahtumassa, niin osallistuu arvontaan ja lisäksi molempien sarjojen kolme parasta palkitaan sijoituspisteiden perusteella. Lisätietoja saat KanSun sivuilta. Nyt viitenä iltana suunnistamaan”, kehotti Esa Juura.