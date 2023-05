Porilainen haluaa näyttää itselleen, että on yhä yksi lajinsa kärkinimiä.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti avasi kautensa Sveitsissä Daniela Jutzeler Memorial -kilpailussa.

Porilainen oli heti hurjassa vauhdissa, sillä hän kiisi T54-luokan 100 metrillä voittoon maailman tämän kauden kärkiajalla 13,82.

Tähti kelasi myös 400 metriä upeasti aikaan 46,76, jolla hän sijoittui toiseksi. Tähden viisi vuotta vanha SE-aika on vain 0,03 sekuntia tätä parempi.

”Harjoituskausi on pääpiirteittäin ollut varsin samankaltainen kuin viime vuonna. Suurin ero on, että fysiikkapuolelle on tullut vahvistusta, kun Kati Ala-Huikku liittyi valmennuspuolelle. Päävastuu valmennuksessa on edelleen Juha Flinckillä, mutta Kati on tuonut uusia harjoitteita voimapuolelle, jota pyritään nyt kesällä hyödyntämään”, Tähti kertoi tiedotteessa.

Tähden tavoitteet on asetettu MM-kilpailuihin, jotka järjestetään 8.–17. heinäkuuta 2023 Pariisissa. MM-kilpailujen kilpailuohjelmassa Tähti starttaa 100, 400 ja 800 metrin matkoille.

Tähti tavoittelee MM-kilpailuissa kirkkainta mitalia paraatilajissaan 100 metrillä.

”Lähden taistelemaan 100 metrin maailmanmestaruudesta. Tällä hetkellä tilanne näyttää sen suhteen varsin lupaavalta. Uskon, että mitaleista käydään erittäin tiukka vääntö.”

”400 metrin osalta tavoite on myös kova eli ratakierroksella tähtäimessä on finaalipaikka. Kisojen päätösmatkalla eli 800 metrillä tavoittelen omaa ennätystä. Se, mihin asti ennätysaika riittää, jää nähtäväksi.”

” Päätavoite on lopettaa ura tyylikkäästi.

Harjoituskaudella pääpaino on ollut 100 ja 400 metrin harjoittelussa.

”Tämän kesän jälkeen teemme päätöksen satsaammeko Pariisin paralympialaisiin ainoastaan 100 metrille. Jos neloselle aikoo paralympialaisissa ensi vuonna osallistua, täytyy tänä kesänä alittaa 46 sekunnin aika. Se painuisi reilusti alle nykyisen SE-ajan.”

Tähti on ollut tuttu näky ratakelauksen menestyneenä keulahahmona jo vuosia.

”Motivaatio tulee itsestään. Viime vuonna ei ollut arvokisoja ja polvi oli murtuneena. Nyt on myös itselleni paikka näyttää, että olen edelleen yksi varteenotettavista mestarikandidaateista satasen kelausmatkalla.”

Isoja paineita porilaisella ei kuitenkaan ole.

”Päätavoite on lopettaa ura tyylikkäästi. Se vaatii sen, että paikat pysyvät ehjinä, harjoittelu sujuu hyvin ja olen iskussa juuri silloin, kun on sen aika”