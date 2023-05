Narukerän tähti on aina unelmoinut siirrosta Ruotsiin – Nyt ottajia olisi ollut, mutta hän jäi Poriin – ”Siihen minut on kotonakin kasvatettu”

Eero Paavola teki opintojensa vuoksi vuoden jatkosopimuksen Narukerän kanssa.

Unelma on ollut pienestä pojasta asti Ruotsin jääpallokentillä. Siellä on tarjolla parempaa jääpalloa. On paremmat olot. On ammattilaisuutta tai puoliammattilaisuutta hieman omankin valinnan mukaan.

Nyt 23-vuotiaana tuoreena Suomen mestarina ja MM-hopeamitalistina sekä edelliskauden pistepörssin voittajana hänellä oli Ruotsin pääsarjassa neljä–viisi varteenotettavaa vaihtoehtoa. Eriasteisia tiedusteluja oli vielä helposti toinen mokoma lisää.