Helistano Manga on FC Jazzin kokoonpanossa jo perjantaina, kun porilaisjoukkue avaa kautensa kotikentällä.

Firmino on kärsinyt pelikieltonsa, joten brassi on perjantaina jälleen tositoimissa.

FC Jazz pelaa perjantaina kauden ensimmäisen kotiottelunsa, kun Porin stadionille vieraaksi saapuu EPS.

Porilaisjoukkue esittelee kotiyleisölle myös uuden pelaajan, sillä seura tiedotti perjantaiaamulla solmineensa sopimuksen Guinea-Bissausta kotoisin olevan Helistano Mangan kanssa. 23-vuotiaalla keskikenttäpelaajalla on myös Portugalin passi.

Manga on porilaisseuran kuudes ulkomaalaispelaaja.

”Pelaaja tuli testille Poriin hieman yllättäen ja vähän erikoista reittiä. Hänen pelaajataustansa on nuoresta iästä huolimatta todella hyvä. Peliminuutteja on hyvällä tasolla ja hyvillä statistiikoilla paljon, mutta varsinainen läpimurto huippusarjaan on vielä tekemättä”, kertoi seuran toiminnanjohtaja Tommi Pikkarainen tiedotteessa.

Manga on urallaan nähnyt useampia maita ja sarjoja.

”Pelasin Portugalissa, ja lähdin sieltä pelaamaan Armenian ensimmäiselle sarjatasolle. Sieltä siirryin Kreikan toiselle tasolle ja ennen Poriin tuloa pelasin Kosovossa”, Manga kertasi historiaansa.

FC Jazzin toiminnanjohtaja kehuu tuoreimman vahvistuksen persoonaa.

”Manga puhuu ainakin viittä kieltä, ja on päässyt joukkueeseen erinomaisesti sisään. Näimme treeneissä heti todella valmiin pelaajan, joka ennen kaikkea persoonansa kautta teki vaikutuksen. Sopeutuminen keinonurmiin ja Suomeen vie taatusti aikansa, mutta uskomme hänen pystyvän näyttämään muillekin, miksi hän on viimeinen puuttuva palanen sarjanousua tavoittelevassa joukkueestamme.”

FC Jazz on aloittanut kautensa Kakkosessa kahdella vierasottelulla. Niistä saldona on tappio ja tasapeli.

FC Jazz–EPS perjantaina kello 19.00 Porin stadionilla.