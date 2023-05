Rasmus Paananen toimi Mailan varalukkarina useamman kauden ajan. Nyt on viimein hänen vuoronsa pelata ykköslukkarina.

Lukkareita tulee ja lukkareita menee, mutta viime vuosina Kankaanpään Mailan edustusjoukkueen taustalla on pysynyt yksi syöttökone: varalukkarina jo useamman kauden toiminut Rasmus Paananen.

Paananen on jaksanut odottaa vuoroaan. Hän on päässyt pelaamaan muutaman superpesisottelun kaudessa, mutta muuten mies on urakoinut pääosin Ikaalisten Tarmossa Ykköspesistä.