MuSan vahvuus osoittautuu sittenkin heikkoudeksi – hallitseva mestari on ajanut itsensä nurkkaan

Pudotuspelit, varsinkin niiden huipennus, löivät märkää rättiä MuSan kasvoille.

Futsal-liigan alussa leuka vähän loksahti.

Kapealla materiaalilla jo viime kauden mestaruuteen marssinut Musan Salama vaikutti kaventaneen pelaajamateriaaliaan entisestään.

Ongelmaa siinä oli vaikea nähdä, sillä noin kahdeksasta kenttäpelaajasta viisi on ollut maajoukkueessa EM-karsintaryhmässä. Lisäksi on nähty muita yksittäisiä visiittejä maajoukkueleirityksiin.

Myös tulokset aiempina kausina puhuivat sen puolesta, että fysiikkavalmennuksessa MuSa ei anna tasoitusta, ennemmin lisää etumatkaansa kilpailijoihin.

Loukkaantumisia on ollut, mutta sen verran vähän, ettei niistä tarvitse tehdä erillistä johtopäätöstä. Porilaisten kunto ja tehokkuus kestivät vastustajan triplavahvuudenkin, ainakin runkosarjassa.

Vaikka maajoukkuenaisia on yli kentällinen, Netta Hannulan poissaoloa Salaman on vaikea kestää. Finaalisarjan ensimmäisessä vieraspelissä tehotykki pelasi vain alle kymmenen minuuttia. Kantapäänsä loukanneella Hannulalla on nyt viikko aikaa huilata, mutta rikkinäinen ei siinä ajassa korjaannu. Venähdys tai vastaava voi ehtiä kuntoon.

Sunnuntaina kuormitus oli lähes epäinhimillinen, jos nyt urheilussa niin voi sanoa. Se kertautui huomautuksiin ajanpeluusta ja kulminoitui Jasmin Ylikrakan ottamaan varoituksen jälkeiseen ulosajoon siitä, että tarkoituksella mentiin liian lähelle rajapotkun antajaa. Hentoinen toinen keltainen tai ei, suoritus ei ollut tuoreen pelaajan tekemä.

Jasmin Ylikraka huilaa varmuudella lauantaina, ja hänen siskonsa Minttu Ylikraka protestoi itselleen varoituksen ottelun jälkeen. Kun keltaista korttia näytettiin myös lauantaina, Minttu Ylikraka on enää varoituksen päässä pelikiellosta.

Jos Hannula ei pysty lauantaina pelamaan, MuSa taistelee mestaruudesta yhdellä kentällisellä, yhdellä vaihtonaisella ja kahdella varavahdilla. Ellei sitten vanhoista tutuista vielä joku ehdi apuun. Pallo-Iiroissa jalkapallokautensa tehokkaasti aloittanut Helmiina Luoma on pelannut runkosarjassa yhden ottelun, joten katseet kääntyisivät häneen.

Korostettu ja varmasti todellinen kuntoetu on hyödytön, mikäli pelaajia ei ole. Toinen kysymys on, mitä äärimmäinen materiaalin kapeus kertoo hyvän työn jatkuvuudesta.

Sen tarinan miettimisen aika on finaalisarjan jälkeen.