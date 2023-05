Markus Hautaoja, Julius Lundgren ja Santeri Kimpanpää tekivät Karhujen kanssa vuoden sopimuksen.

Pori

Salibandyn Divarissa ensi kaudella jatkava Karhut julkaisi perjantaina kolme uutta sopimusta.

Karhujen riveihin palaavat porilaiskasvatit Markus Hautaoja ja Julius Lundgren. Uutena tuttavuutena joukkueeseen saapuu Santeri Kimpanpää.

Kaikki tekivät Karhujen kanssa vuoden sopimuksen.

Hautaoja, 24, palaa Poriin Steelersistä. Hän pelasi Hämeenlinnassa kaudet 2019–2023. Viime kaudella hänkin pelasi siis Divarissa, mutta liigaotteluitakin hyökkääjälle on kertynyt 99. Niissä hän on tehnyt tehot 27+20=47.

19-vuotias Lundgren pelasi viime kauden Sveitsin pääsarjassa Unihockey Basel Regionissa. Porilaisten edellisellä liigavisiitillä Lundgren pelasi 22 ottelua tehoin 4+8=12.

"Markus on erittäin urheilullinen ja luotettava pelaaja, joka antaa joukkueelle takuuvarmasti aina kaikkensa – ja vielä vähän enemmän. Julius on puolestaan lahjakas nuori pelaaja, jolla on täysi potentiaali olla Divarin kärkipelaajia. Uskon, että ulkomailla vietetty vuosi on tehnyt hyvää urheilulliselle kehitykselle”, Karhujen toiminnanjohtaja Ville Salonen arvioi paluumuuttajia seuran tiedotteessa.

Santeri Kimpanpää siirtyy Karhuihin SC Classicin 22-vuotiaiden joukkueesta..

”Santeri tulee SM-hopeaa voittaneesta Classicin junioreista. Tämä jo itsessään kertoo siitä, että vahvat pohjat ovat olemassa. Mielenkiintoinen pelaaja, joka tuo variaatiota meidän sentteriosastolle”, Salonen totesi.