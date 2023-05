Pelinjohtajat antoivat ennakkoarvionsa naisten superpesiskaudesta.

Kaksi pelinjohtajaa uskoo, että Pesäkarhujen uusi kapteeni Emilia Linna on tämän vuoden paras pelaaja. Arkistokuvassa kotiin syöksynyt Kiira Kautto juoksee nyt Manse PP:n väreissä. Porilaisesta odotetaan nuorta läpimurtopelaajaa.

Pesäkarhut on naisten Superpesiksen suurin mestarisuosikki kaudelle 2023.

Näin ainakin muiden joukkueiden pelinjohtajien mielestä. Kun superpesisjoukkueiden pelinjohtajat asettivat sarjan muut joukkueen paremmuusjärjestykseen, Pesäkarhut sai peräti kuusi arviota sijalle yksi.

Neljä pelinjohtajaa arvioi Pesäkarhut toiseksi, yksi kolmanneksi.

Kollegoiden arvioiden painottuminen noinkin vahvasti Pesäkarhujen suuntaan tuli pienenä yllätyksenä porilaisten pelinjohtajalle Jarkko Pokelalle. Pokelan mielestä Manse PP:n, Virkiän ja Pesäkarhujen materiaaleissa on tosi pienet erot. Niinpä ratkaisevaksi nouseekin se, kuka pysyy terveenä, kenen pelaajat suorittavat parhaiten tasollaan ja tuleeko pelaajistosta selviä tasonnostoja.

Seurojen ilmoittamien talouslukujen mukaan Pesäkarhuilla on sarjan selvästi kallein joukkue. Ilman sivukuluja ilmoitettujen pelaajapalkkioiden summa on Pesäkarhuissa 85 000 euroa. Toiseksi suurimmat pelaajapalkkiot ovat Mansella ja Seinäjoen Maila-Jusseilla, molemmilla 70 000 euroa.

Feran pelaajapalkkot ovat kuudenneksi suurimmat, 55 000 euroa. Pienimmät pelaajapalkkiot ovat Helsingin Roihuttarilla, 18 200 euroa.

Suurin kokonaisbudjetti on ilmoitusten mukaan kuitenkin Mansella, 480 000 euroa. Kirittärillä on 451 800 euron ja Pesäkarhuilla 402 000 euron budjetti. Feran budjetti, 260 000 euroa, on viidenneksi suurin.

Kun pelinjohtajat kertoivat oman joukkueen ensisijaisen tavoitteen, kolmella se on mestaruus: Pesäkarhuilla, Kirittärillä ja Mansella. Feran tavoite on pudotuspelipaikka.

Hallitsevana mestarina kauteen lähtevä Kirittäret jäi pelinjohtajien rankingissa neljänneksi.

Pesäkarhujen ex-pelinjohtaja Sami Österlund antoi Superpesiksen ennakkotilaisuudessa oman arvionsa kaudesta. Hänen arviossaan sarjan top 4 on järjestyksessä Manse, Virkiä, Pesäkarhut ja Kirittäret.

Pesäkarhuilla on Österlundin mukaan mahdollisuus olla sarjan paras ulkopelijoukkue. Kysymysmerkeiksi hän nosti sen, miten Pesäkarhut korvaa uransa päättäneen Susanna Puiston sekä miten joukkue löytää järkevän lyöntijärjestyksen.

Jos Pesäkarhut on monen mestarisuosikki, vielä suurempi yksimielisyys vallitsee kauden yllättäjästä. Peräti 11 pelinjohtajaa arvioi Rauman Feran sarjan yllättäjäksi. Pelinjohtajien sijoitusrankingissa Fera nousi viidenneksi.

Pelinjohtajien muissa arvioissa Pori nousi odotetusti parhaan fiiliksen vieraskentäksi, muttei aivan yksimielisesti. Pesäkarhuista Manseen siirtyneestä porilaislahjakkuudesta Kiira Kautosta odotetaan puolestaan nuorta läpimurtopelaajaa.

Porissa paras fiilis

Pelinjohtajien ennakkoarviot eri asioista:

Joukkueranking: 1) Pesäkarhut, 2) Manse PP, 3) Virkiä, 4) Kirittäret, 5) Fera, 6) SMJ, 7) JoMa, 8) Mailattaret, 9) Tahko, 10) Roihuttaret, 11) KeKi, 12) HP.

Yllättäjä: Fera 11 ääntä, Roihuttaret 1.

Parhaan fiiliksen vieraskenttä: Pori 8, Lapua 1, Rauma, 1, Helsinki 1, Hamina 1.

Vuoden pesäpalloilija: Saaga-Angelia Raudasoja, Manse 4, Eeva Mäki-Maukola, Kirittäret 3, Emilia Linna, Pesäkarhut 2, Virpi Hukka, Manse 1, Tiia Peltonen, Pesäkarhut 1, Venla Tanhua, Manse 1.

Nuori läpimurtopelaaja: Kiira Kautto, Manse 5, Aurora Frantsila, Fera 2, Nelli Huotari, JoMa 1, Charlotta Höglund, Roihuttaret 1, Essi Kivelä, Manse 1, Viivi Partanen, Kirittäret 1, Riikka Polso, Mailattaret 1.

Paras lukkari: Mari Mantsinen, Kirittäret 7, Venla Tanhua, Manse 4, Ilona Hakoniemi, Fera 1.

Paras etukenttäpelaaja: Eveliina Lämsä, Virkiä 4, Saaga-Angelia Raudasoja, Manse 3, Camilla Höglund, Roihuttaret 1, Emilia Itävalo, Pesäkarhut 1, Sini Mäkelä, Tahko 1, Silja Syrjälä, Pesäkarhut 1, Laura Toikkanen, Kirittäret 1.

Paras linjapelaaja: Eeva Mäki-Maukola, Kirittäret 6, Tiia Peltonen, Pesäkarhut 2, Emilia Linna, Pesäkarhut 1, Kaisa Peräaho, Virkiä 1, Johanna Pirskanen, JoMa 1, Riikka Polso, Mailattaret 1.

Paras koppari: Virpi Hukka, Manse 5, Tinja Töyrylä, Kirittäret 3, Iina Lehtinen, Virkiä 1, Annika Linna, Pesäkarhut 1, Maiju Mäntylä, SMJ 1, Johanna Pirskanen, JoMa 1.

Paras etenijä: Saaga-Angelia Raudasoja, Manse 9, Henna Juka, Pesäkarhut 1, Kiira Kautto, Manse 1, Ella Korpela, Manse 1.

Paras vaihtolyöjä: Eeva Mäki-Maukola, Kirittäret 6, Virpi Hukka, Manse 2, Silja Syrjälä, Pesäkarhut 2, Kaisa Peräaho, Virkiä 1, Saaga-Angelia Raudasoja, Manse 1.

Paras kotiuttaja: Janette Lepistö, Virkiä 6, Siri Eskola, Manse 2, Aino-Kaisa Mantere, SMJ 2, Anna Ala-Kauhaluoma, Manse 1, Iina Lehtinen, Virkiä 1

Pesäkarhut aloittaa kautensa lauantaina 13. toukokuuta Porissa Joensuun Mailaa vastaan. Seuraavana päivänä Fera avaa kautensa Raumalla niin ikään JoMaa vastaan.