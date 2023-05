Sensaatiohyökkääjällä on vielä neljä peliä aikaa parantaa ennätystä.

Norjalainen Erling Haaland rikkoi nyt myös Alan Shearerin ja Andy Colen maalintekoennätykset Englannin Valioliigassa, vaikka näiden ennätykset syntyivät pidemmällä liigakaudella kuin nykyään pelataan.

Manchester Cityn Haaland teki keskiviikkoiltana kauden 35. maalinsa West Hamia vastaan.

Shearer ja Cole ovat parhaimmillaan tehneet kumpikin yhden kauden aikana parhaimmillaan 34 maalia. Noina kausina joukkueet pelasivat 42 peliä, kun nykyään kausi on 39 pelin pituinen.

Haaland teki ennätyksen, kun Manchester city on pelannut vasta 34 peliä, eli hänellä on vielä viisi peliä aikaa parantaa ennätystään. Haaland on itse pelannut tällä kaudella vain 31 peliä Valioliigassa.

Haalandin ennätysmaali syntyi pelin 70. minuutilla, kun hän viimeisteli Jack Grealishin syötön maaliin.

”On erikoinen ilta ja erikoinen hetki. Olen todella onnellinen ja ylpeä. En tiedä, mitä muuta sanoa”, Haaland sanoi pelin jälkeen Sky Sportsin mukaan.

”Tiesin tietenkin ennätyksestä, mutta yritimme luoda mahdollisuuksia tehdä maaleja eikä se ollut helppoa, sillä he halusivat puolustaa. Kamppailimme ensimmäisen puoliajan, mutta lopulta maalit tulivat.”

Manchester City voitti West Hamin 3–0. Joukkueen pelaajat tekivät Haalandille kunniakujan pelin jälkeen.