Sairastelun kolhimat maajoukkueuimarit tarkentavat riskeillä ja kokeiluilla valmennussuunnitelmiaan, kertoo päävalmentaja Eetu Karvonen. Kolminkertainen arvokisamitalisti Matti Mattsson on yksi tutkimuskohteista.

Valmentaja Eetu Karvosen mukaan Matti Mattssonin uinnissa on pari teknistä asiaa, joita he yrittävät kehittää.

Suomalaiset maajoukkueuimarit valmentajineen virittävät jo systeemeitään olympiakauteen 2024. Fukuokassa uidaan kesällä MM-mitaleista ja aikaikkuna Pariisin olympialaisten tulosrajoihin avautui maaliskuussa, mutta suomalaiset pohjustavat harjoituksissaan ja kilpailuissaan olympiakautta.

"Tänä vuonna harjoittelua kannattaa tehdä vähän rajummalla kädellä ja hakea isoa kehitystä perusominaisuuksiin. Tämä koskee varsinkin uimareita, joille viime vuosi oli sairastelun takia vaikea”, kertoo Porin Uimaseuran lisäksi myös maajoukkueen päävalmentajana toimiva Eetu Karvonen.

"Nyt harjoittelussa sopii myös kokeilla erilaisia juttuja. Voi ottaa isompia riskejä ja selvittää ensi vuodeksi, mikä harjoittelussa oikeasti toimii.”

Karvonen ottaa esimerkiksi oman valmennettavansa, Tokion 2021 olympialaisten pronssimitalistin Matti Mattssonin.

”On pari teknistä asiaa, joita yritämme kehittää. Toivomme, että muutokset tuovat tulosta, mutta vasta kesän MM-kisoissa nähdään, olemmeko onnistuneet niissä”, Karvonen selvittää eikä paljasta aivan tarkasti, mitä muutoksia kaksikko on keksinyt.

"Ne liittyvät potkuun ja käsivetoon sekä veden vastuksen välttämiseen. Matin uinnissa on kaksi kohtaa, joissa kehon muotovastus voisi olla pienempi.”

Porilaisen on myös tarkoitus kokeilla harjoittelua 50 metrin radalla.

” Ennen Tokion olympialaisia ainakin 95 prosenttia harjoittelusta tehtiin lyhyellä (25 m) radalla. Nyt haluaisin viedä treeniä pitkälle radalle, jolla myös uidaan tärkeimmät kilpailut”, Karvonen jatkaa.

Harjoittelu lyhyellä radalla on useampien käännösten ansiosta helpompaa. Pidemmällä radalla on vaikeampi säilyttää kilpailuvauhti.

"Tavoite on, että saisimme vietyä pitkälle radalle vauhdit, joita on saatu aikaan lyhyellä radalla. Transitio siihen suuntaan on kuitenkin vähän yskinyt, kun on ollut sairastelua.”

Karvonen korostaa myös tässä ratkaisun kokeiluluonnetta.

"Olen valmis olemaan väärässä tässä asiassa”, Karvonen vahvistaa.

"Harjoittelu lyhyellä radalla toimi hyvin ennen Tokiota. Palasimme harjoittelussa lyhyelle radalle, kun yksittäiset harjoitukset muuttuivat pitkällä radalla liian kuormittaviksi. Mutta sitä on mietitty, olisiko ollut parempi keventää niitä harjoituksia ja tehdä ne sittenkin pitkällä radalla. Sitä tässä nyt testaillaan.”

Suomalaisuimareiden viime kausi oli kovin repaleiden raskaan olympiakauden jäljiltä. Kuormitus kasvoi liialliseksi, kun olympialaisia seurasi ISL-liigan kilpailuita sekä lyhyen radan MM- ja EM-kilpailut.

"Kilpailusuma aiheutti sairastelukierteen, ja sairastelua on ollut aivan liikaa myös tänä vuonna”, Karvonen harmittelee.

Tilanne on huolestuttava.

”Ei kovin hyvin mene. Valitettavasti”, Karvonen myöntää.

Toistaiseksi vain Mattsson, Ida Hulkko, Veera Kivirinta, Olli Kokko ja Laura Lahtinen ovat selvittäneet Fukuokan MM-kisojen tulosrajan. Olympiarajaa ei ole vielä kellään.

Rajoja tavoitellaan seuraavaksi viikonloppuna Tampereella sekä kuun loppupuolella Mare Nostrum -kilpailuissa Barcelonassa ja Monacossa

Fukuokan MM-kisojen uintilajit järjestetään 23.–30. heinäkuuta.