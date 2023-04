Janne Korpi ja Run for Roaylty treenilenkillä Pekka Korven ravitallin harjoitusradalla Vihdissä.

Janne Korpi kilpaili lumilautailijana neljissä olympiakisoissa. Kolmekymppisenä hänellä oli uransa lopulla ikäpolvensa ihmisille tuttu ongelma – mitä tekisin seuraavaksi? Vastaus löytyi hevostallilta.

Vihti

Ei kahta ilman kolmatta.

Se on raviohjastaja Janne Korven unelmana arvostetussa Finlandia-ajossa, joka kisataan 7. toukokuuta Vermossa.

Korpi ohjastaa jälleen Run For Royaltya, jolla hän otti viime heinäkuussa kaksi isoa voittoa. Ensin hän ohjasti oriilla 96 000 euron ykköspalkinnon Suur-Hollola-ajossa Lahdessa ja kaksi viikkoa myöhemmin 80 000 euroa St. Michel -raveissa Mikkelissä.

”Saa nähdä onnistuuko hevonen Finlandia-ajossa. Haaveilla pitää”, 37-vuotias Korpi sanoo isänsä Pekka Korven ravitallilla Vihdin Huhmarissa.

Suuri yleisö tuntee Janne Korven ehkä paremmin hänen urastaan lumilautailijana. Vuonna 2005 hän voitti nuorten maailmanmestaruuden lumikourussa. Aikuisten kisoissa hän sai kaksi MM-pronssia: vuonna 2007 big airissa ja 2013 slopestylessä.

Kaudella 2011–2012 Korpi oli ykkönen lumilautailuin maailmancupin kokonaiskilpailun freestyle-lajeissa, lumikourussa ja big airissa. Olympiakisoissa hän edusti Suomen neljä kertaa vuosina 2006, 2010, 2014 ja 2018.

Lumilautailun hän aloitti kahdeksanvuotiaana lajia harrastaneiden kavereidensa ja isoveljensä innoittamana. Lumilautailu päättyi vuoden 2018 olympiakisoihin Pyeongchangissa. Sen jälkeen Korpi alkoi pyörittää perheen ravitallia Ruotsissa. Siellä toiminta päättyi vuosi sitten.

”Uran loppuvaiheessa aloin tuumata, että mitä alkaisin tehdä. Pohdin sitä paljon ja sitten lähdin kokeilemaan ravihommia Ruotsiin, kun Pekka sanoi, ettei enää jaksa siellä käydä”, Korpi sanoo, kun kevätaurinko hellii kasvoja pihan kahvipöydässä.

”Ruotsiin meno ei ollut mikään itsestään selvyys. Vanhemmat eivät painostaneet tallille. Isä halusi, että menen Ruotsiin, muttei silti painostanut.”

Janne Korpi valjastaa Run For Royaltya.

Run For Royalty on päässyt kevyen treenilenkin jälkeen takaisin laitumelleen. Sen pitää olla Finlandia-ajossa herkässä kunnossa. Finlandia-ajossa panokset kovenevat, kun pääpalkinto on 110 000 euroa.

Voittobonuksena on vielä kutsu toukokuun viimeiseksi viikonlopuksi Elitloppetiin, joka on yksi maailman arvostetuimmista ravikilpailuista.

Tukholmassa Solvallan raviradalla ajettavan Elitloppetin ykköspalkinto on viisi miljoonaa kruunua, noin 442 000 euroa. Kakkossijastakin saa vielä 1,5 miljoonaa kruunua, reilut 130 000 euroa.

Vaikkei voittoa tulisikaan, Korpi on joka tapauksessa paikalla Solvallassa. Hän järjestää yhdessä Jaajo Linnonmaan kanssa Elitloppetiin suositun raviristeilyn.

Ensimmäisen raviristeilyn parivaljakko järjesti yhteisen yrityksen kautta jo vuonna 2017. Laiva toimii samalla hotellina satamassa Tukholmassa.

”Olemme tehneet paljon töitä, että laiva saadaan myytyä täyteen raviväkeä. Ja olisihan se mukava lähteä Ruotsiin hevosenkin kanssa, jos Run for Royalty voittaisi Finlandian”, Korpi naurahtaa.

Lumilautailun rinnalla tai ohella Korpi on ohjastanut lähes tuhat lähtöä. Niitä kertyi kymmeniä myös olympiavuosina.

”Tuhat lähtöä 20 vuodessa ei nyt ole paljon mitään. Kuitenkin olen ajanut hevosia kuusitoistavuotiaasta lähtien. Lumilautauran aikana ohjastin vain kesäisin, kun olin muuten kahdeksan yhdeksän kuukautta reissussa maailmalla.”

Korpi oli erityisen paljon Japanissa, jossa hänellä oli sikäläinen sponsori. Verkostuminen ja kansainvälisyys kuuluvat lumilautailuun olennaisesti.

Pekka Korpi näyttää pojalleen Jannelle, miten hevonen kengitetään.

Reissaaminen opetti valtavasti kansainvälisyyttä ja kielitaitoa. Molemmista on hyötyä myös ravimaailmassa, vaikka suomalaiset ohjastajat tuntevat hyvin toisensa.

”Olemme kavereita, muttei hengailla ravien ulkopuolella”, Korpi sanoo.

Illasta toiseen ajavien ammattiohjastajien piiri on Suomessa pieni. Korpi ei laske itseään vielä siihen joukkoon.

”Minua ei edes kiinnostaisi ajaa joka ilta. Tykkään touhuta kaikenlaista tallilla. Valmentaa, kengittää ja hieroa hevosia . Pekka on opettanut minulle kengittämistä. Hän on siinä tosi tarkka. Sitä ei voi tehdä sinne päin”, Korpi kertoo

Isänsä tallilla Janne käy vähintään nelisen kertaa viikossa kotoaan Helsingin Lauttasaaresta.

Janne Korpi ajaa pääosin vain Korven tallin hevosia. Tallissa hänellä on yksi oma hevonen Kinglet Bird, jota Janne myös valmentaa. Run For Royaltyn valmennusvastuu on Pekalla.

Torstaina Kinglet Bird ravasi uransa ensimmäisen voittonsa Lahdessa. Rattailla istui tietysti Janne Korpi.

”Tykkään treenata hevosia, mutta kuskina oleminen on helpompaa. Siinä voi pakata kamat ja jättää hevonen valmentajalle, joka saa miettiä, että mikä mättää, jos juoksu ei kulje.”

Suomalaisten raviohjastajien joukossa on toki muitakin olympiakävijöitä kuin Korpi. Heistä tunnetuin on kolminkertainen maastohiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen, joka ohjasti viime vuonna neljässä lähdössä. Lisää lienee luvassa kesällä.

Ennen raveja Korpi katsoo Hippoksen videokirjastosta, miten saman lähtöön tulevat muut hevoset ovat aiemmin menneet. Niiden pohjalta hän laatii ajotaktiikat illan raveihin.

”Usein tunnen muut hevoset aika hyvin, mutta on hyvä tehdä jonkinlainen suunnitelma ja varasuunnitelma. Yritän katsoa eri skenaariot juoksun kulkuun. Se on kiinnostavaa, muttei voi ikinä luottaa, että lähtö menee niin kuin on suunnitellut.”

Videokirjaston ja kattavan tilastoinnin ansiosta ohjastajilla on valtavasti tietoa hevosista. Enää ei tarvitse välttämättä lähteä paikalle raviradalle saadakseen faktaa kilpailijoista niin kuin ennen.

”Ohjastamisesta on tullut taktisempaa. On pakko tehdä taustatyö, että pysyy mukana. Enää ei riitä, että on vain hyvä hevonen, jolla laskee menemään. Nyt pystyy katsomaan hevosten lähtönopeudet ja muistaa vastustajien plussat ja heikkoudet.”

Janne Korpi lumilaudalla olympiakisoissa Sotšissa vuonna 2014.

Lumilautailussa Korpi kertoo kamppailleensa itseään vastaan. Onnistuvatko temput ja runit eli laskut, kuten lajissa sanotaan.

Raveissakin on paljon muuttuvia tekijöitä aikana, kun ympärillä on muita kilpailijoita. joihin hevonen voi joskus reagoida yllättävällä tavalla.

”Pitää reagoida sekunneissa, muttei voi tehdä kiveen hakattuja suunnitelmia. Menee kuitenkin pieleen.”

Kumpi on enemmän välineurheilua, lumilautailu vai ravit?

””Ravit. Hitaalla hevosella ei pärjää hyväkään kuski. Pitää myös tuntea hevonen, onko sillä hyvä vai huono päivä, ettei yritä väkisin.”

Lumirinteille Korvella ei ole enää aikaa. Jos ylimääräistä vapaa-aikaa on, hän pelaa mieluummin tennistä tai golfia, jossa hänen tasoituksensa on 7.5.

”Nyt olen alkanut harrastaa rappujuoksua, mutta huomaa, että jalkojen lihakset ovat kaventuneet sitten lautailuvuosien.”

Run For Royalty siirtyi Korven valmennustalliin 2021 alusta.

Urallaan Korpi kärsi loukkaantumisista, kuten monet muutkin lautailijat. Myös raveissa voi sattua onnettomuuksia, mutta harvemmin kuin laudalla.

Vuonna 2009 Korpi joutui pitämään taukoa lähes koko vuoden, kun häneltä halkesi sääriluu Davosissa. Seuraavan vuoden hän laski kipulääkkeiden voimin.

””Se oli ihan karmeata. Kun näin minut leikanneen lääkärin vuosia myöhemmin, hän sanoi, että nykyään vastaavasta vammasta paranemiseen arvioidaan kaksi vuotta. Arvostan urani pituutta. Olen kiitollinen, että sain tällaisen uran.”

Millaiseksi näet urasi raviurheilussa?

”Minulla ei ole suunnitelmia. Nelikymppisenä näen itseni jossain muualla kuin tässä. Olen oppinut paljon isältä, mutta olisi järkevää mennä vähäksi aikaa muualle.”

Pekka Korven vanhin poika Hannu-Pekka pitää omaa ravitalliaan samalla tilalla. Perheen tytär on kiinteistövälittäjänä Fuengirolassa.

Puhutaan vielä vähän Finlandia-ajon varsinaisesta tähdestä, Run For Royaltysta. Korpi on ajanut sillä tänä vuonna vain yhden lähdön.

Royalty palasi loistovireessä takaisin kilparadoille ja voitti kymppitonnin Helsinki-ajossa pääsiäisen jälkeen. Royaltyn tallikaveri American Hero tuli Pekka Korven ohjaamana samassa lähdössä toiseksi.

Tuo voitto toi paikan Finlandia-ajoon. Se on Royaltyn uran 50. startti, joista sillä on 17 voittoa. Palkintorahaa 9-vuotias Royalty on juossut muhkeat 446 405 euroa.

Korven talliin Royalty siirtyi valmennukseen omistajaltaan Matthias Furuhjelmilta vuoden 2021 alussa. Hippoksen tilastoissa omistajaksi on merkitty Kinttulan Kartano Artjärveltä.

Vuosina 2017–2020 Royaltyn luottokuskina oli Hannu Torvinen, mutta Korven tallissa ajohommat ovat jääneet Jannen vastuulle. Ari Moilanen ja Santtu Raitala ovat ajaneet Royaltylla yksittäisiä lähtöjä.

Millainen ajettava Run For Royalty on sinun näpeissäsi?

””Royaltyn vahvuus on kokonaisuus, se ei ole nopein eikä jaksavin. Se on hirmu lunki hevonen, ei stressaa ja on aina iloinen. Sitä on kiva ajaa, kun pystyy laatimaan eri taktiikoita. Jos kaveri jää rinnalta, se meinaa itsekin hidastaa. Se ei tee mitään ylimääräistä.”

Käytännössä se voi siis tarkoittaa, ettei kahta ilman kolmatta.

Finlandia-ajo sunnuntaina 7. touokokuuta Vermossa.