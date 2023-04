Kauden neljäs F1-osakilpailu oli tapahtumaköyhä kilpailu, jossa Red Bull -autot olivat totutun ylivoimaisia.

Formula ykkösten Azerbaidzanin osakilpailussa oli vain yksi yllätys. Kisasta odotettiin ainakin jonkinlaista romurallia, mutta sellaista ei tullut.

Ehkä pienenä yllätyksenä voi pitää sitä, että Red Bull -kaksikosta Sergio Pérez otti voiton ja MM-sarjaa johtava Max Verstappen sai tyytyä kakkossijaa. Kilpailuun paalupaikalta lähtenyt Ferrarin Charles Leclerc otti viimeisen palkintosijan.

Kilpailussa tuli vain pientä draamaa alkuvaiheessa, kun Nick de Vriesin Alphatauri hyytyi ja turva-auto tuli radalle. Tässä kohtaa häviäjänä oli Verstappen, joka putosi kärkipaikalta kolmanneksi. Melko nopeasti Verstappen kuitenkin ohitti uudestaan Leclercin.

Tämän jälkeen Perez ja Verstappen karkasivat muilta eikä kilpailussa tapahtunut enää kovinkaan paljon.

”"Pidin painetta yllä Maxiin ja oli paremmat renkaat kisan alussa. Näytti hyvältä jo alkuvaiheessa, sitten turva-auto tuli ja tilanne muuttui”, Pérez totesi kisan jälkeen ratahaastattelussa.

”Osuin todella kovaa kerran mutkassa 15 [ratavalliin]. Oli vähän onnea, ettei rengas hajonnut.”

Verstappen harmitteli turva-auton tuloa radalle, mutta piti tallin tulosta hyvänä.

”Aina ei mene täydellisesti.”

Alfa Romeo -tallin Valtteri Bottas lähti kisaan 13. ruudusta ja oli nousta lähdössä yhden pykälän, mutta ensimmäisessä mutkassa suomalainen joutui kahden muun auton pienten törmäilyjen uhriksi ja putosi koko joukon viimeiseksi.

Bottas myös tuli maaliin viimeisenä niistä autoista, jotka tulivat maaliin. Tallikaveri Zhou Guanyu joutui keskeyttämään.

Verstappen johtaa edelleen MM-sarjaa. Hänellä on nyt 87 pistettä. Kakkosena oleva Pérez on kirinyt ja eroa on nyt kahdeksan pistettä. Aston Martin -tallin Fernado Alonso on kolmantena, 57 pistettä.

Bottaksella on avauskisasta tulleet neljä pistettä ja sijoitus MM-sarjassa 12:s.

F1-kausi jatkuu jo viikon päästä Miamin osakilpailulla.