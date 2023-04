Erik Haula loisti tehopelaajana, kun New Jersey siirtyi voiton päähän pudotuspelien jatkopaikasta

Porilaishyökkääjä Erik Haula teki kaksi maalia ja syötti yhden.

NHL:ssä New Jersey Devils kuritti New York Rangersia, kun joukkue voitti pudotuspelien avauskierroksen viidennessä pelissä kotonaan maalein 4–0. New Jersey siirtyi samalla voiton päähän jatkopaikasta ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.

Ottelun tehopelaaja oli porilaistähti Erik Haula, joka teki New Jerseyn maaleista kaksi sekä syötti yhden.

Haula vei ensin toisessa erässä ylivoimalla joukkueen 2–0-johtoon ja lopulta kolmannen erän loppupuoliskolla viimeisteli luvut 4–0.

Lisäksi porilainen oli mukana rakentamassa toisessa erässä Dawson Mercerin 3–0-alivoimamaalia.

New Jersey oli kaikkineen vauhdissa, sillä New Yorkin maalilla Igor Shesterkin torjui kaikkiaan 38 kertaa. New Jerseyn maalivahti Akira Schmid pelasi nollapelin 23 torjunnalla.

Tampa Baylle tärkeä voitto

Toisaalla Tampa Bay Lightning voitti Toronto Maple Leafsin joukkueiden viidennessä kohtaamisessa. Vierasvoitto tuli maalein 4–2, ja joukkueen NHL-kausi sai jatkoa.

Voitto oli Tampa Baylle erittäin tärkeä, sillä Toronto on voiton päässä jatkopaikasta pudotuspelien toiselle kierrokselle. Tampa Bayn kirin jälkeen Toronto johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.