Hyökkääjäkolossilla on myös toinen ennätys nimissään tältä kaudelta.

Norjalainen hyökkääjäkolossi Erling Haaland, 22, on murskannut ennätyksiä ensimmäisellä kaudellaan Englannin Valioliigassa.

Keskiviikkona Haaland teki viimeisen maalin, kun Manchester City voitti Arsenalin maalein 4–1. Se oli Haalandille kauden 33. maali, ja samalla uusi maaliennätys Valioliigassa aikana, jolloin liigassa on pelattu 38 ottelua.

Liverpoolin Mohamed Salah piti hallussaan edellistä ennätystä, kun hän teki 32 maalia kaudella 2017–2018.

Valioliigan historian kaikkien aikojen maaliennätystä jakavat Andrew Cole ja Alan Shearer, jotka onnistuivat tekemään 34 maalia kausilla 1993–1994 ja 1994–1995, kun liigassa pelattiin 42 ottelua.

Haaland rikkonee senkin ennätyksen piakkoin, sillä Cityllä on vielä seitsemän liigaottelua jäljellä tällä kaudella.

Haalandilla on myös toinen ennätys nimissään tältä kaudelta. Hän on tehnyt kaikissa kilpailuissa tällä kaudella 49 maalia, mikä on enemmän kuin yksikään toinen Valioliiga-pelaaja on tehnyt kaikissa kilpailuissa yhden kauden aikana.

Aiempaa ennätystä jakoivat Ruud van Nistelrooy (2002–2003) ja Salah (2017–2018).