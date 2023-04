Thierry Neuville keskeytti Kroatian MM-rallin kärkipaikalta.

Hyundain Esapekka Lappi on kolmantena ja Kalle Rovanperä viidentenä Kroatian MM-rallissa, kun lauantain erikoiskokeet on ajettu. Suomalaisilla ei ole mahdollisuuksia kilpailun voittoon, ellei kisaa johtavalle Elfyn Evansille tai toisena ajavalle Ott Tänakille tule suuria teknisiä murheita tai ajovirheitä huomenna.

Ajamatta on enää neljä erikoiskoetta, yhteensä vajaat 55 kilometriä. Evansin johto Tänakiin on 25,4 sekuntia, ja Lappi on kärjestä runsaan 55 sekunnin päässä. Rovanperän ero kärkeen on minuutti ja 51 sekuntia.

Hyundailla ajava Lappi arvioi MM-sarjalle, että oli paljon tyytyväisempi perjantain kuin lauantain ajamiseensa.

”En ole koskaan ollut erityisen hyvä likaisella asfaltilla. Tämä ajopäivä oli taistelua”, Lappi sanoi.

Rovanperä puntaroi kovien renkaiden pitävyyttä runsaan 15 kilometrin mittaisen 16. erikoiskokeen aikana, mutta oli suhteellisen tyytyväinen ajoonsa.

”Ei helppoa, mutta yritimme”, Rovanperä sanoi.

Rovanperän Toyota-tallikaveri Evans ei uskalla vielä miettiä voitonjuhlia, vaikka ero Tänakiin on tuntuva. Sunnuntaina voi vielä tapahtua.

”En haluaisi hyötyä Tänakin teknisistä ongelmista”, Evans totesi reilusti.

Tänak ei osannut sanoa, mikä hänen Fordissaan oli pielessä lauantain viimeisillä erikoiskokeilla. Sitä ennen hän tavoitti Evansin johtoa.

”Ajaminen oli todella vaikeaa. Olen tyytyväinen, että tämä päivä on ohi”, Tänak sanoi.

Kroatian ralli on kauden neljäs kilpailu MM-sarjassa. Ralli ajetaan viime viikolla Kroatian testeissä kuolleen irlantilaisen Craig Breenin muistolle.

MM-sarjaa johtava Ranskan Sebastien Ogier on Kroatiassa neljäntenä ennen päätöspäivää. Hänellä on kahden sekunnin johto Rovanperään