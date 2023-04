Akaa-Volleylla riittää ensi kaudella työsarkaa pokaalijahdissa ja eurokulttuurin rakentamisessa.

KUUDETTA peräkkäistä Suomen mestaruutta juhliva VaLePa koki oman kiirastulensa jo välierissä.

Savo Volley pääsi yrittämään ratkaisevaa niittiä kotikentällään kahden edelliskevään finaalien tapaan, mutta viime vuosien ykköshaastaja ei ollut kypsä poimimaan hedelmää vieläkään.

Finaalisarja näytti VaLePalle pitkään kaudella 2016–17 alkaneen menestysjakson helpoimmalta, kunnes Akaa-Volley heräsi taistelemaan toden teolla neljännessä kohtaamisessa.

Siihen mennessä Akaan ainoa erävoitto oli tullut kotikentällä Ali Fazlin superhetken ansiosta. Iranilaishakkuri tappoi silloin kahdestatoista passista kymmenen.

Finaalisarjasta jäi molemmille joukkueille paljon parempi maku tiistai-illan taistelun ansiosta.

Mestaruuspokaali tuotiin paikalle nelosfinaaliin Sastamalaan ja se nousi VaLePan käsivarsille.

VALEPAN luotsi Janne Kangaskokko ansaitsee erityiskiitokset hienosta työstään.

Yhteistyö on kestänyt jo kahdeksan kautta. Alkuun tuli neljän vuoden pätkä apuvalmentajana. Siitä lähtien hän on kantanut päävastuun.

VaLePa on voittanut tänä aikana kuusi Suomen mestaruutta seitsemästä mahdollisesta. Sen kahdeksannen vei korona.

Ainoa pettymys tuli heti ensimmäisen kevään (2016) finaaleissa Kokkolan Tiikereitä vastaan – eikä tästäkään voi osoittaa Kangaskokkoa sormella. Tulokas oli silloin lähinnä apupojan roolissa Ugis Krastinsin johtaessa joukkoja.

Kangaskokko on jäänyt liian vähälle huomiolle menestysjakson aikana. Ikään kuin tulokset olisivat tulleet itsekseen.

Välillä korviin on kantautunut sellaisiakin tarinoita, että kuka tahansa johtaisi VaLePan tähtisikermän mestariksi. Nämä ovat olleet kaikin tavoin pöyristyttäviä arvioita.

Pitää muistaa, että VaLePa on tottunut menestymään kaudesta toiseen. Päävalmentajalla on niskassaan Suomen mittapuussa poikkeuksellisen kovat paineet. Onnistuminen mitataan puhtaasti tuloksilla. Paikka on erittäin vaativa.

Sastamalassa oli täysi tupa seuraamassa finaalia, reilut 1 300 katsojaa.

AKAA-VOLLEY on rakentanut menestyksensä kestävälle pohjalle VaLePan tapaan. Kuusi vuotta sitten liigaan noussut seura on vahvistanut organisaationsa ja joukkuettansa rinta rinnan.

Ylöspäin on kivuttu askel askeleelta.

Viime kevään pronssi oli ensimmäinen liigamitali. Nyt väri kirkastui hopeiseksi – ja lisukkeeksi tuli vielä Suomen cupin finaalipaikka.

Niinpä ensi kauden tavoite on helppo päätellä. On selvää, että Akaa haluaa päästä jompaan kumpaan mestaruuspokaaliin käsiksi.

Myös kansainväliset areenat kiehtovat. Akaa sai tällä kaudella ensituntumaa europeleistä kohdatessaan Challenge-cupissa Fonte Bastardon.

Kaksi 3–0-voittoa takoneen portugalilaisvastustajan kovuus kävi ilmi vasta talven mittaan, kun joukkue eteni Euroopan kolmoscupissa aina välieriin asti.

Joka tapauksessa Akaan joukkue oli paljon valmiimpi kansainväliseen haasteeseen kuin sikäläinen yleisö. Kotiottelun yleisömäärä jäi kolmensadan pintaan. Huumasta ei näkynyt jälkeäkään.

EUROKULTTUURIN rakentaminen on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi Suomessa. Lisäkulut aiheuttavat luonnostaan päänvaivaa, mutta myös asennepuolelta löytyy paljon jarruttavia tekijöitä.

Liian moni tyytyy näpertelemään pienessä pihapiirissä. Samalla kansainvälinen kärki karkaa entistä kauemmaksi.

Suomalainen huippulentopallo saa kiittää VaLePaa ja LP Viestin naisjoukkuetta paljosta. Nämä ovat tarttuneet rohkeasti kovaan haasteeseen, ottaneet europelit isoksi tavoitteeksi ja raivanneet tiensä parhaimmillaan Mestarien liigan lohkovaiheeseen asti.

Näin on säilynyt side Euroopan huipulle.

Kirjoittaja on urheilutoimittaja.