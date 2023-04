Jalkapalloilija Eero Markkanen suoritti asevelvollisuutensa 2011. Hänen pikkuveljensä Lauri aloittaa oman palveluksensa ensi viikolla Helsingin Santahaminassa.

Pääsiäisen puhutuin urheilu-uutinen oli Lauri Markkasen, 25, lupaus astua kesällä armeijan harmaisiin (tai nykyään vihreisiin).

Koripalloilijan isoveli Eero Markkanen, 31, on maajoukkuejalkapalloilija, joka pelaa tällä kaudella IF Gnistanissa.

Jyväskylässä kasvanut Markkanen oli tiistaina lavalla Ykkösen avausinfossa ja kertoili virallisen osuuden jälkeen kuulumisia.

Samalla Eero Markkanen muisteli omaa armeija-aikaansa. Hän suoritti asevelvollisuutensa vuonna 2011 kotiseudullaan Tikkakoskella Ilmasotakoulussa.

”Hoidin intin pois alta nuorena”, Markkanen kertoo.

Markkanen on syntynyt vuonna 1991. Hän oli inttiaikanaan parikymppinen.

”Olin armeijassa kuusi kuukautta, ja minusta tuli viestimies.”

Markkanen oli palvelusaikanaan mukana JJK:n liigajoukkueen harjoitusringissä muttei ollut vielä tuolloin lyönyt itseään läpi futismaailmassa.

”Treenasin JJK:n mukana, mutta he eivät tarjonneet sopimusta.”

Niinpä hyökkääjäkolossi pelasi kauden 2011 Kakkosessa ja Vihtavuoren Pamauksessa. Pamaus treenasi iltaisin, mikä sopi Markkasen ja armeijan aikatauluihin.

Eero Markkanen ja Paulus Arajuuri mittalivat toinen toistaan Ykkösen mediatilaisuudessa tiistaina.

Millaisia kokemuksia Markkaselle jäi armeija-ajastaan?

”Aika taitaa kullata muistot. Päivääkään en vaihtaisi, mutta päiväksikään en menisi takaisin.”

Markkanen sanoo ryynänneensä palvelusaikanaan, mutta mukaan mahtuu myös paljon hienoja hetkiä.

”Meillä oli tosi kiva porukka, jossa oli paljon urheilijoita, mutta en haluaisi sinne takaisin mennä.”

Lauri Markkasella on mittaa 213 senttiä ja Eero-veljelläkin lähes kaksi metriä. Kun kasarmin sängyllä oli pituutta tasan kaksi metriä, ylimääräisiä kevätjuhlaliikkeittä hän ei punkassaan pystynyt tekemään.

”Olen kaksi senttiä vaille kaksi metriä, joten punkka oli juuri täydellisen kokoinen”, Markkanen naureskelee.

”Minä mahduin oikein hyvin, mutta Laurilta taitaa tulla jalat yli. Hän joutuu ehkä hommaamaan vähän pidemmän punkan.”

Myös Eeron armeijakavereista löytyi yksi hongankolistaja.

”Meillä oli Tikkakoskella yksi tosi pitkä kaveri, jolle järjestettiin erikoispitkä punkka.”

Veljesten isä, Porista kotoisin oleva Pekka suoritti asepalveluksen aikoinaan Hennalassa, jossa urheilukoulu toimi vuosina 1979–2014.

Markkasen miehet yhteispotretissa vuonna 2014. Vasemmalta Eero, Lauri, Pekka ja Miikka.

Eero Markkanen ei ole käynyt sotilaskodissa kotiutumisensa jälkeen. Ensi viikosta lähtien hänellä on hyvä syy palata edullisten munkkien äärelle.

”Nyt on pakko mennä. Pitää mennä syömään Laurin kanssa munkkeja, kun mies on palaamassa Suomeen.”

Edellisen kerran Gnistanin kärkimies näki veljeään helmikuussa Utahissa tähdistöottelun yhteydessä.

”Olimme silloin koko perhe Salt Lake Cityssä. Oli tosi kiva viettää aikaa yhdessä siellä.”

Markkasen ja Gnistanin kausi alkaa perjantaina paikallisottelulla HIFK:ta vastaan. Kokenut hyökkääjä on luottavainen oulunkyläläisten iskukykyyn.

”Meillä on hyvä meininki kopissa ja kentällä.”

Markkanen on pelannut uransa aikana useassa maassa ja nähnyt erilaisia olosuhteita. Kaudella 2015–16 hän kuului Zinedine Zidanen valmentaman Real Madridin kakkosjoukkueen miehistöön.

Real Maridin harjoituskeskuksessa oli hieman hulppeammat olot.

"Se on T:n muotoinen rakennus, jossa junnupolku lähtee T:n pohjasta.”

Harjoituskeskuksen sivuosa on edustusjoukkuetta varten, ja siellä on muun muassa hotelli. Reservijoukkueen tilat olivat rakennuksen päässä.

”Meillä oli osin samoja tiloja ja olimme ihan ytimessä”, Markkanen kertoo.

Oulunkylässä Markkanen on päässyt kokemaan toista ääripäätä. Gnistanin treeneissä pakkasraja on olemassa, mutta sitä on sovellettu tarpeen mukaan.

"Jos pakkasta on ollut viisi astetta tai vähemmän, niin kyllä me on ulkona oltu.”

Kovilla pakkasilla valmentaja Joonas Rantanen on vienyt miehistönsä halliin.

Kylmyyttä pahempi este on ollut taivaalta satanut tavara.

”Kyllä se on lumi, joka meidät on yleensä ajanut sisälle. Lumessa ei oikein pysty jalkapalloa pelaamaan”, Markkanen tietää.

Mikä on Gnistanin suurin valtti alkavalla kaudella?

”Joukkuepanos. Meillä on paljon kokeneita pelaajia Mestarien liigasta asti”, Markkanen sanoo ja viittaa Partizan Belgradissa pelanneeseen Medoon.

Gnistan täyttää 2024 sata vuotta. Lähiöseura ei ole koskaan pelannut miesten pääsarjassa, joten nousu Veikkausliigaan olisi unelmien täyttymys.

Joukkueen tavoitteena on sijat 1–2, joten pääsarjaan pääsy on tähtäimessä.