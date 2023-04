Keihäänheittäjä Oliver Helander ilmoittaa rikkovansa tänä kesänä 90 metrin rajan.

Mustasaari

Oliver Helander istuu Botniahallin penkillä ja pyörittelee punttiharjoitusten välissä päätään muistellessaan viime kesän loppua.

Helander oli tullut huippukunnossa Joensuun SM-kisoihin, ja se kauan kaivattu 90-metrinen oli hyppysissä. Mutta sitten hän loukkasi ensimmäisessä kisaheitossa selkänsä.

Ei tullut ysikymppistä eikä EM-matkaa. Kausi päättyi siihen.

Kisan jälkeen Helander sai niskaansa melkoisen arvostelumyrskyn sosiaalisessa mediassa.

”Se nyt on aika perushommaa, että jos keihäänheittäjillä menee huonommin, niin silloin kaikki on päin helvettiä”, Helander tuhahtaa.

”Ja joskus sama meininki on päällä, vaikka menisi paremminkin. Keihäänheitto on sellainen laji, että monilla on siitä mielipiteitä”, hän sanoo ja naurahtaa.

Oliver Helander (oik.) loukkaantui viime kesänä Kalevan kisoissa. Vieressä Toni Kuusela.

Vaasassa asuva ja naapurikunta Mustasaaressa sijaitsevassa Botniahallissa harjoitteleva 26-vuotias Helander on saanut somekansalta kritiikkiä useana vuotena, kun paikat eivät ole kestäneet koko kautta. Hän on kuitenkin oppinut asettamaan kohut omaan arvoonsa.

”Eivät ne kommentit pääse ihon alle. Minä olen miettinyt ne asiat sillä tavalla, että jos nyt joku kommentoi somessa, niin…”

Seuraa pitkä tauko. Sitten Helander huokaa.

”Sille keskustelulle on turha korvaa lotkauttaa, ne saa kommentoida mitä haluaa.”

Somekansan räksytys jää siis omaan arvoonsa, mutta keihäspiireistä tullut arvostelu sattuu enemmän.

Helanderin valmentajana toimii seitsenkertainen arvokisamitalisti, maailmanmestari Tero Pitkämäki. Kun kaksikko onnistuu, löytyy selkääntaputtelijoita, mutta epäonnistumisten hetkellä kohtelu voi olla erilaista.

”Minä en ole lukenut, enkä liittynyt siihen julkiseen keskusteluun”, harjoitusta valvova Pitkämäki sanoo sivusta.

”Me tiedetään Oliverin kanssa mitä me tehdään. Se oli valitettavaa, että Joensuun SM-kisoissa selkään tuli loukkaantuminen, eikä Oliver päässyt näyttämään sitä kuntoa, mikä siellä oli.”

Helander tekee Botniahallissa punttiharjoitusta, mutta sitä ennen vuorossa on ollut liki puoli tuntia kestävä venyttely, jonka liikkeet muistuttavat pitkälti aitajuoksijoiden vastaavaa.

”Harjoittelu on mennyt hyvin. Tiedämme, mihin meidän on panostettava. Yksi asia on liikkuvuus”, sanoo Helander ja vääntää itsensä asentoon, johon harva keihäsmies pääsee.

”Aloitimme Oliverin kanssa harjoittelun jo syyskuussa, joten tässä on ehditty tehdä jo vaikka mitä”, Pitkämäki selvittää.

Syksyn harjoittelussa painopiste oli selän kuntoutuksessa ja vahvistamisessa. Tämän vuoden puolella ohjelmaan on lisätty myös heittämistä.

”Täällä Vaasassa on loistavat harjoitusolosuhteet. Hallissa voi heittää vaikka täydellä vauhdilla pitkiä heittoja”, Helander kehuu.

Botniahallissa on nähty yli 80 metrin kaaria. Sellaiseen ovat pystyneet Pitkämäki ja pari vuotta sitten myös Toni Kuusela.

”Heittoharjoituksia on nyt keihäällä kerran viikossa ja toisen heittoharjoituksen teen ’moukulla’, käteen menevällä painolla”, Helander kertoo.

Tero Pitkämäki valvoi Oliver Helanderin voimaharjoitusta Botniahallissa.

”Kävimme muiden heittäjien kanssa Teneriffan leirillä sydäntalvella, siellä oli mukava heittää kesäisissä olosuhteissa.”

Harjoitusheittojen mitoista Helander ei puhu mitään. Eivätkä muuten muutkaan leirillä olleet heittäjät. Se mitä nähtiin Teneriffalla, jää sinne.

”Ihan hyviltä ne heitot näyttivät.”

Se on kaikki, mitä Pitkämäki kertoo leiristä.

Tärkeintä oli kuitenkin se, että Helander pystyi vetämään koko leirin läpi suunnitellusti. Paikat kestivät heittoja hyvin.

”Yritämme nyt nostaa Oliverin perustasoa, jotta hän voisi taistella arvokisoissa aina mitalista”, Pitkämäki paaluttaa tavoitteen.

”Talven harjoitukset ovat näyttäneet, että tasoa on pystytty nostamaan ja olen varma, että se näkyy kesällä”, Pitkämäki vakuuttaa.

Helander vetää taustalla leukoja, vyötäröllä roikkuu 50 kiloa lisäpainoa. Leuat nousevat puhtaasti.

”Tässä on vielä kuukausi aikaa kauden avaukseen. Ensi kesänä tavoite on vihdoin puhkaista se 90 metrin raja”, hän ilmoittaa.

Helander heitti viime kesänä Turun Paavo Nurmen kisoissa ennätyksensä 89,83. Se kisa kertoi hänelle paljon.

”Näin Turussa, että kun kaikki osuu kohdalleen, voin voittaa kaikki maailman huiput.”

Valmentaja Pitkämäen ennätys on vielä parempi kuin Helanderin. Pitkämäki heitti vuonna 2005 peräti 91,53. Hän ylitti maagisen 90 metrin rajan kolmena vuonna peräkkäin.

”Kesällä minä liityn tuohon kerhoon, ja olisihan se Teron ennätys syytä ylittää”, Helander naurahtaa.

Oliver Helander heitti viime kesänä Turussa ennätyksensä 89,83.

Ensimmäinen mahdollisuus siihen tulee Timanttiliigan avauskisassa Dohassa viides toukokuuta.

”Menemme heittäjien kanssa parin viikon leirille Turkkiin ennen Dohan kisoja, hakemaan sitä virettä kauden avaukseen.”

Viime vuonna Dohassa kaksi miestä heitti yli 90 metriä.