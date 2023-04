Kiipeilijöiden sosiaalisen median videot kertovat lähellä olleista yrityksistä.

Saako suomalaiskiipeilijä Nalle Hukkataival seuraa toistaiseksi yhden ihmisen ryhmään, joka pyrkii kiipeämään loviisalaisen siirtolohkareen päälle?

Sitä kiipeilymaailma jännittää tällä hetkellä herkeämättä, ja kiipeilijöiden Instagram-päivitykset kertovat, että tavoite lähestyy.

Burden of Dreams -nimellä tunnettua lohkaretta on tituleerattu ”maailman vaikeimmaksi kiipeilyreitiksi”. Sen vaikeusasteeksi on määritelty 9a. Vaikeusastearviot alkavat 4a:sta, sen jälkeen vuorossa ovat 4b, 4c, 5a, 5b ja niin edelleen.

Vaikeudesta huolimatta Hukkataival on omalla suorituksellaan osoittanut, että reitti on läpäistävissä.

Instagramissa on nähty toistuvasti videoita yrityksistä, joita Loviisassa olevat kiipeilijät tekevät. Lähelle on päässyt esimerkiksi skotlantilainen William Bosi, jonka käden ote lipeää hieman ennen kuin käsi yltäisi kiven päälle.

Bosi on raportoinut yrityksistään sosiaaliseen mediaan. Osin hänen aktiivisuutensa johdosta loviisalaisen hakkuuaukion tapahtumia on kiipeilymaailmassa seurattu tänä keväänä tarkasti.

Loviisan maailmankuulussa lohkareessa kyseessä on boulderkiipeilyn reitti. Se tarkoittaa, että kiipeily tehdään matalilla korkeuksilla ja ilman suojavälineitä. Reitin alla on ainoastaan patjoja, jotka pehmentävät kiipeilijöiden putoamista.

Ainoana reitin läpäissyt Hukkataival onnistui vuonna 2016 kolmen vuoden yrittämisen jälkeen. Kaikkiaan hän vietti kivellä yli 80 päivää ennen onnistunutta yritystä.

Kiven päälle on tällä hetkellä yrittämässä myös italialainen Stefano Ghisoldi. Ghisoldi julkaisi koosteen yrityksistään saada viimeinen ote kunnolla kiinni.

”Kaikki palaset ovat osumassa kohdalleen. Se tuntuu mahdolliselta, mutta tämä on vaikea”, Ghisoldi kirjoittaa päivityksessään.

Viime syksynä lohkareen päälle yritti myös maailman parhaaksi boulderkiipeilijäksi arvioitu yhdysvaltalainen Shawn Raboutou. 24-vuotias Raboutou sanoi HS:lle reitin olevan osa kiipeilyhistoriaa.

”On erittäin harvinaista löytää näin vaikea reitti. Jokainen liike on juuri ja juuri mahdollinen”, Raboutou kuvaili.

Burden of Dreams -nimellä kutsun reitin kiipeäminen pitää ajoittaa kevääseen tai syksyyn. Talvella lumi ja jää estävät yritykset tehokkaasti. Kesä on kiipeilijöille vaikea, koska hikoavat kämmenet vähentävät kitkaa eikä ote pidä riittävän hyvin.

Kiven päälle päästäkseen kiipeilijän pitää pystyä käyttämään muutamaa sormenpään kokoista uloketta lähes 45 asteen kulmassa päälle kaatuvan kiven pinnassa.

Hukkataipaleen rinnalle pääsemistä yritetään vakavissaan. Esimerkiksi nyt reittiä yrittävä Bosi on harjoitellut reittiä sisähalliin rakennetulla radalla, joka vertautuu Loviisassa odottaviin haasteisiin.