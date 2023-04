Valioliigan alemmassa puoliskossa on enää kaksi seuraa, jotka eivät ole antaneet potkuja päävalmentajilleen tällä kaudella.

Englannin Valioliigassa valmentajat ovat vaihtuneet varsin tiuhaan tahtiin tällä kaudella. Kaikkiaan 12 valmentajaa on saanut lähtöpassit. Syyskaudella potkut sai viisi päävalmentajaa, kevätkaudella seitsemän.

Kautta on jäljellä yhdeksän kierrosta, ja lisää potkuja voi olla luvassa. Lauantaina selviää, tuleeko West Ham Unitedin David Moyesista epäonninen kolmastoista potkut saanut päävalmentaja.

The Guardian -lehti kertoo, että Moyes on lähellä potkuja. Lehden tietojen mukaan West Ham harkitsee vakavasti potkuja, mikäli West Ham häviää lauantaina Lontoon paikallis­ottelussa Fulhamia vastaan. Moyesin odotetaan selviävän tilanteesta kuivin jaloin, mikäli West Ham saa pisteen vierasottelusta.

The Guardianin mukaan seura on luottanut näin pitkään Moyesiin osin siksi, että hänelle ei ole löytynyt sopivaa korvaajaa.

Valioliigan putoamiskamppailu on äärimmäisen jännittävä, sillä toistaiseksi sarjapaikastaan taistelee käytännössä sijoilla 12.–20. olevat joukkueet.

Sijalla 12 olevalla Crystal Palacella on 30 pistettä ja viimeisellä sijalla olevalla Southamptonilla 23 pistettä. Viidennellätoista sijalla olevalla West Hamilla on 27 pistettä, ja sama pistemäärä on myös Evertonilla, Nottinghamilla ja Bournemouthilla.

Sarjan alemmassa puoliskossa vain West Ham United ja Nottingham Forest eivät ole antaneet potkuja tällä kaudella päävalmentajilleen. The Guardian tietojen mukaan Leicesteristä potkut saanut Brendan Rodgers voisi olla vaihtoehto, mikäli West Ham päätyy antamaan potkut Moyesille.

Vaikka West Hamin tilanne Valioliigassa näyttääkin tukalalta, seuran kausi voi päättyä vielä juhliin eurokentillä. West Ham pelaa ensi viikon torstaina Konferenssiliigan puoliväli­erien ensimmäisen osaottelun belgialaisseura Gentiä vastaan, ja West Ham on selvä suosikki otteluparissa.

The Guardian on aiemmin kertonut, että osa pelaajista on kyseenalaistanut Moyesin taktiikat. West Hamin keskiviikkona kärsimä 1–5-kotitappio Newcastle Unitedille saattoi heikentää entisestään heikkoa ilmapiiriä joukkueen pukukopissa. Moyes sanoi tappion jälkeen uskovansa, että hänellä on seurajohdon tuki takanaan.

”Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö he tue minua”, Moyes sanoi.

”Luotan siihen. Mutta jos olet päävalmentaja ja häviät pahasti, kuten minä tänään, olet silloin vaarassa ja ymmärrän sen.”

Fulham–West Ham United lauantaina kello 17.00 Suomen aikaa. Viaplay näyttää ottelun.