Ässät julkaisi ensi kauden valmennusryhmänsä.

Porilaisseura uutisoi odotetusti, että Ässien kauden 2023–2024 valmennusryhmän muodostavat päävalmentaja Jere Härkälä, valmentajat Timo Turunen ja Hermanni Vidman, kehitysvalmentaja Hannes Hyvönen sekä maalivahtivalmentaja ja joukkueenjohtaja Jaakko Rosendahl.

Valmennusryhmän etukäteen mielenkiintoisin nimi on Hyvönen.

Entinen maalitykki nakutti pelaajaurallaan Liigassa 150 maalia pelaamissaan 407 runkosarjapelissä. Hän voitti Suomen mestaruuden TPS:ssa 1995 ja Kärpissä vuosina 2007 ja 2008. Hyvönen pelasi urallaan myös 42 ottelua NHL:ssä tehoin 4+5.

Tällä kaudella Hyvönen toimi Mestis-seura Peliittojen päävalmentajana ennen kuin sai tehtävästään potkut. Hän on ollut myös Suomen U16-maajoukkueen valmennusryhmässä. Hyvönen muistetaan värikkäänä pelaaja, joka herätti tunteita puolesta ja vastaan.

Hyvösen sopimus on mallia 1+2. Optio on Ässillä.

”Tavoitteeni oli päästä jossain vaiheessa Liiga-joukkueen valmennusryhmään. Ässistä aukesi paikka, jota lähdin hakemaan. Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta.”

”Olen kuullut paljon hyvää Ässistä, täällä on hyvä pöhinä päällä ja olosuhteet ovat aivan loistavassa kunnossa. Oma tavoitteeni on kehittyä valmentajana. Meillä on Ässissä erittäin hyvä tiimi kasassa ja saan valmennusryhmän muilta jäseniltä varmasti paljon oppia”, Hyvönen kommentoi seuran verkkosivuilla.

Vidman tulee Poriin TuTon päävalmentajan paikalta, jossa hän toimi 1,5 kauden ajan. Tätä ennen Vidman toimi pitkään TPS:n juniorijoukkueiden päävalmentajana. Vidmanin sopimus on vuoden mittainen.

”Ässät on menossa seurana hyvään suuntaan ja kevään buumi oli hienoa seurattavaa. Omaa kiinnostustani nosti erityisesti se, että Ässien organisaatiossa on useita erittäin hyviä nuoria pelaajia. Olen valmentanut 13 vuoden ajan ja halusin päästä eteenpäin myös omalla urallani”, Vidman kertoi.