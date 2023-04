Kaikki alkoi tavallaan sattumalta. Turkulainen Juhavaltteri Salminen oli aloittanut journalismin opinnot ammattikorkeakoulussa ja teki myös kirjoittavan toimittajan töitä, kun hiljakkoin perustettu UrhoTV etsi uusia selostajia.

Salmiselle tästä vinkkasi turkulainen selostajalegenda J-P Jalo, joka sattui olemaan nuorukaisen junioriaikaisen joukkuekaverin isä. Näin toimittajaopiskelija päätyi Pasilaan selostamaan jalkapalloa vuonna 2010.

”Ensimmäinen otteluni oli ehkä Jaro–Honka. Rutiinia ei ollut, mutta minulle oltiin armollisia ja sain uusia pelejä selostettavaksi. Jos nyt kuuntelisin jonkun sen ensimmäisen kauden hyvistäkin otteluista uudelleen, menisin varmaan sängyn alle piiloon”, Salminen naurahtaa.

Pian Veikkausliigan lisäksi tuli SM-Liigan selostuksia ja kokemusta alkoi karttua eri tuotannoissa myös arvokisoista.

Naisten otteluita Salminen pääsi selostamaan ensi kertaa syksyllä 2021 koronan vuoksi siirretyissä jääkiekon MM-kisoissa. Nyt edessä on siis kolmas naisten MM-turnaus, jonka Salminen selostaa Discoverylla.

Salminen sanoo, että keskeinen ero naisten otteluiden selostamisessa on se, että pelaajat ja sarjat eivät ole yleisölle yhtä tuttuja kuin miehissä. NHL:ää ei tarvitse erikseen selittää katsojille, ja miehissä arvokisojen pelaajat tulevat todennäköisesti joko oman maansa liigasta tai tietyistä ulkomaisista sarjoista.

”Naisissa Pohjois-Amerikka on viidakko, koska pysyvää ammattilaissarjaa ei ole saatu toimimaan. Rakenteet ovat hiukan hankalammat. Jos joku nainen pelaa Sveitsin liigassa, tietääkö yleisö, minkä tasoinen sarja se on?”

”Joukkueet ovat myös nuorempia ja naisten jääkiekko kerää vähemmän huomiota, joten tietoa on vaikeampi löytää esimerkiksi parikymppisestä unkarilaisesta pelaajasta.”

Tässä merkittävänä apuna ovat Discoveryn naiskommentaattorit, joista aiemmin mukana ovat olleet Annina Rajahuhta, Linda Leppänen (o.s. Välimäki) sekä Terhi Mertanen, tulevassa turnauksessa Saija Tarkki ja Mira Kuisma.

”He tuntevat ihmisiä, ottavat selvää ja jakavat sellaista tietoa, mihin minulla ei olisi mitään pääsyä, vaikka internet paljon kertookin. Heitä täytyy kiittää kovasti.”

Arvokisojen aikana naisten jääkiekko saa paljon enemmän huomiota kuin muulloin, mikä näkyy Salmisenkin työssä.

”Suhteessa jääkiekon asemaan Suomessa naisten jääkiekko on ihan pimennossa, mutta kun pelataan etenkin olympialaisia, kaikilla on hirveästi näkökulmia siitä”, Salminen sanoo.

”On hyvä, että se kiinnostaa edes silloin, mutta esimerkiksi viimeksi tuli palautetta, että olemme selostuksessa liian kilttejä, koska kyse on naisista. En tietoisesti muuta tekemistäni sen mukaan, kuka pelaa, mutta kiltteydestä kritisoidaan vain silloin, kun kyse on naisten peleistä.”

Journalistina Salminen pitää velvollisuutenaan kritisoida, jos joukkueet pelaavat huonosti, mutta nälvimistä ja kyynisyyttä hän vierastaa. Oma tausta jääkiekon ja jalkapallon parista auttaa kunnioittamaan itsensä likoon laittavia urheilijoita.

Salminen painottaa, että lisäksi pitää huomioida ympäröivä konteksti sekä esimerkiksi naisten urheilua ympäröivät puitteet, jotka mahdollistavat täysammattilaisuuden vain harvoille. Hän muistuttaa, että vielä 1990-luvulla saatettiin miettiä, voivatko naiset ylipäätään pelata jääkiekkoa, joten lajin historia on verraten ohut, ja se on vaikuttanut kehitykseen.

”Sekin on tympeää, että kun naiset kehtaavat vaatia jotain, noin 20 sekunnissa joku ratsastaa toteamaan, ettei naisille voi maksaa samaa, kuin miehille, koska he eivät tuo yhtä paljon liikevaihtoa. Vaikka olisi toivottu vain, että he saisivat sen verran, että pystyisivät aidosti panostamaan urheilemiseen.”

Kukaan ei silti ole koskaan ohjeistanut Salmista kohtelemaan pelaajia silkkihansikkain, olivat he sitten naisia tai vaikka nuoria.

”On kuitenkin tervettä muistaa, että jos pelaajat eivät pelaa, minäkään en selosta. Ja jos matsin on ottanut vastaan, siihen on panostettava. Yhteen otteluun valmistautuminen vie joukkueesta riippuen keskimäärin noin työpäivän.”