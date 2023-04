Wide ContentPlaceholder

Pelkkiä voittoja

Karhujen kasvatti Veera Kuosmanen, 18, muutti salibandyn vuoksi omilleen Tampereelle jo 15-vuotiaana. Siitä on alkanut mieletön menestysputki, joka on johtanut jo muun muassa nuorten SM-kultaan ja nuorten MM-pronssiin. Todennäköistä on, että lauantaina ilmaan nostetaan naisten SM-pokaali. Menestys on ollut kovan työn ja sitoutumisen takana.

Veera Kuosmanen (vaihtopenkillä kolmas vasemmalta) pelasi naisten F-liigan runkosarjassa 17 ottelua tällä kaudella ja oli pistepörssissä 55:s tehoin 4+5. Pudotuspeleissä tehoja on tullut tiheämmin, sillä saldona on yhdeksän ottelun jälkeen 4+3. Kuva kolmannesta finaalipelistä, jossa TPS voitti Classicin 8–4 keskiviikkona Turussa.

Turku Kolmekymmentä voittoa, nolla tappiota. Siinä on porilaislähtöisen Veera Kuosmasen, 18, joukkueen eli Turun Palloseuran käsittämätön kausi naisten salibandyliigassa eli F-liigassa tällä kaudella. Toisinkin voisi olla. Porissa korkein sarjataso olisi naisten 2. divisioona, jossa pelaa ”rennon meiningin seuraksi” profiloitunut JSB-13, kun taas Kuosmasen kasvattiseuran eli Karhujen naisten edustusjoukkue löytyy vasta 3. divisioonasta.