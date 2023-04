Englannin naisten jalkapallomaajoukkue halusi eroon valkoisista shortseista.

Kokovalkoinen peliasu on kaunis ajatus, mutta käytännössä välillä hieman ongelmallinen. Tämä oli Englannin naisten jalkapallomaajoukkueen viesti asut valmistavalle Nikelle.

Urheiluvaatejätti ei huomioinut, että kuukautisten aikaan kokovalkoinen asu saattaa olla kaikkea muuta kuin paras vaihtoehto.

Maanantaina Englannin jalkapalloliitto julkisti maajoukkueen uudet peliasut. Huomattavin muutos on tummansiniset shortsit.

Nike kertoi itse, että kaikissa sen vuoden 2023 naisten peliasuissa on vuotosuojateknologiaa.

”Ammattilaiset pelaavat kaksi 45-minuuttista ilman taukoja tai aikalisiä. Moni pelaaja on kertonut meille, että he ovat ottelujen aikana huolissaan mahdollisista vuodoista kesken pelin. Toivomme, että tämä uusi innovaatio lisää luottamusta pelin aikana”, Niken Jordana Katcher kertoi Sky Sportsin mukaan.

Varsinaista syytä shortsien värien vaihtumiseen ei annettu, mutta myös mm. West Bromwich ja Manchester City ovat vaihtaneet tummansävyisempiin alaosiin viime aikoina.

Maajoukkue käyttää uusia asuja jo huhtikuun harjoitusotteluissa Brasiliaa ja Australiaa vastaan.

Englannin maajoukkueen tähti Beth Mead puhui asiasta jo viime heinäkuussa.

”Olemme puhuneet asiasta Nikelle. Toivon, että he tekevät muutoksia. On hienoa pelata kokovalkoisissa, mutta se ei ole kovin käytännöllistä, kun on se aika kuusta”, Mead sanoi tuolloin.

Seuraavat MM-kisat pelataan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa 20.7.–20.8.