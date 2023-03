FC Jazzin uusi vahvistus teki tulosta eurokentillä, mutta sen jälkeen kunto putosi – Pikkarainen toivoo, että joukkueessa on nyt lähes yhtä huikea duo kuin Piracaia ja Luiz Antonio

Pari vuotta pelaamatta ollut Angel Lezama siirtyy FC Jazziin. Hän on tuttu pelaaja seuran toiminnanjohtajalle Tommi Pikkaraiselle.

Pori

FC Jazz on tehnyt sopimuksen 25-vuotiaan venezuealalaisen Angel Lezaman kanssa.

Lezama on ollut Jazzin harjoitusringissä jo lähes kuukauden. Hän on tullut kahdessa harjoituspelissä vaihdosta kentälle ja ehtinyt sekä tehdä yhden maalin että myös syöttää yhden.

Ensimmäisen maalinsa Jazzille Lezama viimeisteli laukomalla pallon 25 metristä alakulmaan.

Lezama on harvinaisen mielenkiintoinen vahvistus. Mies on nähty eurokentilläkin Eurooppa-liigan karsintakierroksen otteluissa, joissa hän viimeisteli maalinkin liettualaiselle FK Riteriaille.

Liettualaisjoukkuetta valmensi silloin Tommi Pikkarainen, Jazzin nykyinen toiminnanjohtaja.

”Angel oli ollut Liettuassa jo aika kauan, kun menin valmentamaan Riteriain joukkuetta. Jostain syystä hän ei ollut saanut peliaikaa”, Pikkarainen kertasi Jazzin tiedotteessa.

”Tavallaan aloitimme hänen kanssaan uramme siellä samaan aikaan. Meillä oli vain yksi tavoite, Eurooppa-liigan ensimmäiseltä karsintakierrokselta oli mentävä eteenpäin. Muutimme pelitapaa ja lähestymiskulmaa peliin. Angel tuli mukaan ja peli muuttui heti. Hän toi tietynlaisen X-factorin peliin, sen pienen laatueron, jota muilta ei löytynyt.”

Riteriain tavoite toisesta kierroksesta täyttyi. Pikkarainen oli kauden jälkeen varma, että Lezama siirtyy johonkin isompaan sarjaan.

Toisin kävi. Jazzin tiedotteen mukaan Lezamalla alkoi epäonnisten tapahtumien ketju, jonka seurauksena keskikenttäpelaaja ei ole pelannut pariin vuoteen.

Pikkarainen löysi Lezaman tutun agentin kautta Venezuealasta viime vuoden lopussa. Toiminnanjohtaja alkoi houkutella pelaajaa Poriin.

”Kesti melko kauan vakuuttaa Angel siitä, että hänen pitää antaa itselleen uusi mahdollisuus. Kunto oli pudonnut alas, mutta se X-factor on edelleen olemassa”, Pikkarainen kertoi seuran tiedotteessa.

Jazz yrittääkin nyt saada Lezaman fyysisesti siihen kuntoon, että pelaaja pystyy saamaan taidokkuutensa esiin. Jos seura siinä onnistuu, porilaisilla voi olla käsissään melkoinen helmi Kakkosen tasolle

”Uskon, että meillä on huikea parivaljakko Lezama–Firmino, joka tulee ratkaisemaan useita pelejä tulevalla kaudella. Toivottavasti lähes yhtä huikea duo, kuin Piracaia ja Luiz Antonio olivat. Matkaa siihen on vielä, mutta jo nyt näyttää siltä, että suunta on oikea.”

Liettuan pääsarjan lisäksi Lezama on pelannut kotimaassaan Venezuelassa useissa seuroissa. Mies totesi Jazzin tiedotteessa, että tällä hetkellä ei kaduta yhtään, että Pikkarainen sai puhuttua hänet Poriin.

”Joukkue vaikuttaa erinomaiselta ja on ollut kiva tulla siihen mukaan. Kentällä ja kopissa on mainio meno päällä. Alusta asti on tuntunut, että tämä joukkue haluaa yhdessä valmennuksen kanssa voittaa tällä kaudella jotain.”

”Olen viihtynyt Suomessa hyvin ja tulen varmasti nauttimaan kesästä enemmän kuin talvesta. En kuitenkaan kadu yhtään, että lumihankeen jää minunkin kenkieni jäljet”, Lezama vakuutti tiedotteessa.

Jazzilla on nyt 21 sopimuspelaajaa. Ulkomaalaisia on kolme, viime kaudesta tutut Firmino ja Ben Stroud sekä uusi vahvistus Lezama. Jazzin mukaan joukkuetta täydennetään mahdollisesti vielä muutamalla pelaajalla.