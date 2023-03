Uusi valmentaja on opastanut myös Leo-Pekka Tähden vanhaa kilpakumppania.

Vampulan Urheilijoita edustava pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja jatkaa uraansa hollantilaisen huippuvalmentajan Arno Mulin tiimissä.

Kotajan valmentajana on viime vuosina toiminut Jussi-Pekka Kurtti. Myös heidän yhteistyöjatkuu, sillä Kurtti vastaa jatkossakin Kotajan fysiikkavalmennuksesta.

Mul on nimenomaan ratakelauksen erikoisosaaja. Hänen urheilijansa ovat voittaneet useita paralympiamitaleita ja maailmanmestaruuksia. Hänen valmennuksessaan on ollut muun muassa Leo-Pekka Tähden ikiaikainen kilpakumppani Kenny van Weeghel.

Mul on toiminut myös Hollannissa parayleisurheilun maajoukkuevalmennuksessa.

Sytykkeen yhteistyölle Kotaja sai hiljattain Teneriffan-leirillä, missä hän harjoitteli yhtä aikaa Mulin treeniryhmän kanssa.

"Tein pari harjoitusta heidän kanssaan ja Mul kysyi, haluanko treenata yhden päivän heidän kanssaan, kun hänen tiimissään on T53 -luokan huippunimi Catherine Debrunner”, Kotaja kertoi SUL:n tiedotteessa.

"Päivän aikana Mul kuvasi kelaustani videolle ja kiinnitti huomioita kelausasentooni. Sitten hän näytti tekniikkavideoita, joissa oli hyviä pointteja. Jäin miettimään, miten en ollut huomannut noin selkeitä juttuja.”

Keskustelut Mulin kanssa johtivat yhteistyöhön, joka alkoi heti Teneriffan-leirin jälkeen helmikuun alussa. Tällä viikolla Kotaja on ollut Mulin luona Arnheimissa, Hollannissa, jossa hänen kelausasentoaan on muokattu. Samalla hollantilainen teknikko on tehnyt muutoksia Kotajan kelaustuoliin.

”Olen istunut liian ylhäällä, enkä ole saanut tuotettua kelauskehän loppuun sitä voimaa, joka minulla on. Se on aina ollut haaste.”

"Istun nyt tosi paljon alempana. Samalla tuolia on muokattu niin, että se on stabiilimpi ja sen muotoja on muunnettu niin, etteivät kylkiluut paina laitoihin. Tunsin, että siinä oli valtava ero heti kun kelasin sillä rullilla”, Kotaja kehui tiedotteessa.

Mul ja Kotaja pääsevät hiomaan kelausasentoa radalla lauantaina Kreetalla alkavalla harjoitusleirillä, missä Kotaja harjoittelee yhdessä Mulin tiimin kanssa.

”Yhteistyö lisää jonkin verran leiritystä ja varmaan tulee myös Hollannin-reissuja, mutta Suomi säilyy pääharjoittelupaikkana.”

Kotaja, 28, on Tokion paralympialaisten 100 metrin 54-luokan hopeamitalisti. MM- ja EM-kilpailuista häneltä on eri matkoilta seitsemän kultaa ja kuusi muuta mitalia.