SM-hiihtojen teknisen asiantuntijan mielestä Juutuanvaaralla kilpaillaan ”rehellisellä” ladulla, jolla mennään ”pidemmälle metsään”.

Jämin Jänteen Josefiina Böök on ilmoittautunut Inarin SM-hiihtojen avauspäivän eli perjantain viiden kilometrin (p) kilpailuun.

Klassinen mielikuva kilpahiihdosta on monille sellainen, että hiihtäjät katoavat lähdön jälkeen metsän kätköihin ja ilmestyvät sieltä aikanaan näkyviin vasta saapuessaan maaliin.

Nykypäivänä tällaista ei enää juuri tapahdu, sillä kilpailut hiihdetään lyhyinä lenkkeinä lähellä lähtö- ja maalipaikkaa.

Talven toisissa SM-hiihdoissa Inarin Juutuanvaaralla palataan ensi viikonloppuna tässä mielessä menneisyyteen, sillä pitkät matkat hiihdetään nykyisin hyvin harvinaisella 10 kilometrin ladulla.

Suomen mestaruudet naisten 30:llä ja miesten 50 kilometrillä vapaalla hiihtotavalla ratkaistaan ensi sunnuntaina poikkeuksellisissa oloissa.

Tulossa on huippuhiihtäjillekin poikkeuksellisen raskas kestävyyshaaste. Juutuanvaaran kymppi saattaa olla jopa kaikkien aikojen vaativin SM-latu.

”Se on sellainen rehellinen ja perinteinen kympin lenkki, jolla mennään oikeasti pidemmälle metsään. Se on todella vaativa ja poikkeuksellisen kova latu, jolla on pitkiä työpätkiä”, luonnehtii SM-kisojen tekninen asiantuntija (Td) Vesa Virkkunen.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin homologointi- eli mitoitussääntöjen mukaan 10 kilometrin ladun korkeusero saa olla enintään 125 metriä. Monesti näistä säännöistä kuitenkin poiketaan, ja niin nytkin.

Juutuanvaaralla näin tapahtuu merkittävästi, sillä siellä kympin ladulla on korkeuseroa peräti 158 metriä.

Vertailun vuoksi: Kuusamon Rukalla ja Lahdessa viiden kilometrin maailmancup-latujen korkeusero on 56 metriä.

Juutuanvaaran kympillä kokonaisnousu on pystysuoraan mitattuna 354 metriä. Näin 50 kilometrin kilpailussa nousua kertyy yhteensä 1 770 metriä. Viime kevättalvella Rovaniemen SM-kisoissa vastaava lukema oli noin 1 900 metriä, kun korkeuseroa oli 92 metriä.

Inarissa kympin ladulla on runsaan kahden kilometrin mittainen ja noin 150 metrin korkeuseron sisältävä osuus, jossa noustaan koko ajan lukuun ottamatta kahta lyhyttä laskua.

Vastaava yli kahden kilometrin nousuosuus oli Planican MM-kisoissa, kun noustiin kovimman ladun alimmalta kohdalta yhtä soittoa korkeimmalle kohdalle. Siellä korkeuseroa oli 114 metriä.

Juutuanvaaran kympin homologointisertifikaatista löytyy erillinen maininta, että tätä latua voi käyttää vain 20 kilometrillä ja sitä pidemmillä matkoilla. Latu on SM-kisoissa ensi kertaa käytössä.

Pitkien nousujen vastineeksi ladulla on myös pitkiä laskuja, jotka sertifikaatin mukaan ovat ”nopeita ja melko vaativia”.

Inarin SM-kisoissa kilpaillaan perjantaina lyhyet perinteisen matkan (naiset 5 ja miehet 10 kilometriä) väliaikalähdöllä ja lauantaina viestit.

Nämä kilpailut hiihdetään viiden kilometrin lenkillä, jolla on myös reippaasti korkeuseroa, 77 metriä.

Juutuanvaaralla kilpaillaan varsin talvisissa oloissa. Lunta on lähes metrin verran, ja luvassa on pakkaskeliä.

Perjantain kilpailuihin on ilmoittautunut 80 naista ja 139 miestä. Pitkillä matkoilla ilmoittautuneita on vastaavasti 89 ja 181. Viesteihin on lähdössä 25 naisten ja 34 miesten joukkuetta.

Käytännössä kaikki maajoukkuehiihtäjät nähdään ainakin yhdessä kilpailussa.

Luvassa on mielenkiintoisia suorituksia. Esimerkiksi nuorten maailmanmestari Niko Anttola on ilmoittautunut 50 kilometrille. Hän ei ole aikaisemmin kilpaillut tällä matkalla.

Pitkälle matkalle on lähdössä myös ampumahiihtäjä Tero Seppälä ja saman lajin viimevuotinen nuorten maailmanmestari ja tuore MM-mitalisti, huhtikuussa 19 vuotta täyttävä Arttu Heikkinen.

Ilmoittautuneitten listalta löytyy myös Suomen parhaisiin triathlonisteihin lukeutuva Henrik Gösch.

Naisten 30 kilometrille on starttaamassa moninkertainen arvokisamitalisti Riitta-Liisa Roponen, joka kilpailee edelleen omaksi ilokseen. Hän kävi haastamassa maajoukkuenaisia myös tammikuun SM-kisoissa Tampereella ja sijoittui kympin (v) kisassa neljänneksi.

Konkariosastoa edustaa myös takavuosien arvokisamaratoonari ja moninkertainen maratonin ja ratajuoksun Suomen mestari Maija Oravamäki, 49, joka ei ole ensimmäistä kertaa mukana SM-ladulla.

Satakuntalaisseuroista Inarin henkilökohtaisissa kilpailuissa nähdään lähtölistojen mukaan Jämin Jänteen Markus Vuorela, Lauri Lepistö, Aku Nikander, Tomi Santasalo, Josefiina Böök ja Erika Jänkä sekä Noormarkun Nopsan Juuso Kivilähde ja Sanna Laari.

Yle ja Viaplay seuraavat Inarin SM-kisoja suorilla lähetyksillä 31.1.–2.4. 2023.