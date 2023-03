Belfastissa Rasmus Schüllerin paluu flunssan jäljiltä näkyi keskikentällä parempana pallokontrollina ja puolustuslinjan suojelemisessa. Ongelmallista on, että Schüllerille ei ole sopivaa tuuraajaa, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Huuhkajien EM-karsinnat alkoivat tappiolla Tanskassa ja voitolla Pohjois-Irlannissa, mikä oli kokonaisuutena tyydyttävä tulos. Maajoukkue ei jäänyt takamatkalle kamppailussa EM-kisapaikasta.

Tanskalle kärsityn 1–3-vierastappion jälkeen joukkueen puolustuspelaaminen sai kritiikkiä päävalmentajalta, kannattajilta ja medialta.

Oman rangaistusalueen suojeleminen oli kapteeni Lukas Hradeckyn mukaan pääteemana Belfastissa sunnuntaina. Odotettavissa oli, että Pohjois-Irlanti löisi palloa taajaan Suomen rangaistusalueelle.

”Jätkät nostivat tasoaan. Se oli avainkysymyskin, että saamme ne tilanteet eliminoitua”, Hradecky sanoi.

Huuhkajilta kului toisella jaksolla paljon energiaa pallon siivoamiseen vaara-alueilta.

Avausjakso oli paremmin vierasjoukkueen kontrollissa. 28. minuutilla Robin Lod pääsi oikealla laidalla laitapuolustajan taakse ja syötti pallon maalin eteen. Teemu Pukki jatkoi pallon Benjamin Källmanille, joka sutaisi tilanteesta voittomaaliksi jääneen 1–0-johtomaalin. Se oli hyvä hyökkäys, mutta enempää sellaisia Suomi ei saanutkaan.

Robin Lod pohjusti Suomen ainoan maalin avainsyötöllään rangaistusalueelle.

Huuhkajien hyökkäyspeli oli vielä liian usein toiveikkaiden pallojen heittämistä hyökkääjille puolustuksen selustaan, eikä yhdestäkään niistä syötöistä syntynyt mitään.

Hyökkäyspelissä päävalmentaja Markku Kanerva vaikuttaa luottavan liikaa siihen, että tilanteenvaihdoista tulee ratkaisevat maalipaikat.

Joukkueiden luomien maalipaikkojen ja niistä laskettavien maaliodottama-arvojen perusteella ottelu olisi voinut päättyä tasapeliin.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan Suomi voitti maaliodottamavertailun lukemin 1,38–0,88 eli 1–1-tasapeli olisi ollut myös oikeutettu tulos.

Teemu Pukki syötti maalin mutta jäi vaille omia maalipaikkoja.

EM-karsinnan kahdessa ensimmäisessä ottelussa kävi jälleen selväksi, miten ohkainen materiaali Suomella on avauskokoonpanon takana.

Avauksen paikkaajat joudutaan laittamaan usein väärille pelipaikoille.

Keskuspuolustaja Richard Jensen oli epäkiitollisessa tilanteessa, kun hän joutui molemmissa otteluissa vasemmaksi laitapakiksi.

Pohjois-Irlanti-ottelun avausjakson lopussa Jensen oli kahdesti perättäin pulassa. Hieman ennen taukoa Jensen menetti pallon, ja vain Hradeckyn jalkatorjunta esti kotijoukkueen maalin.

Laitapakkien puute on krooninen murheenkryyni maajoukkueessa. Toinen ongelma on se, että peliä avaavaksi kutospaikan puolustavaksi keskikenttäpelaajaksi on vain yksi hyvä vaihtoehto: Rasmus Schüller.

Belfastissa Schüllerin paluu flunssan jäljiltä näkyi keskikentällä parempana pallokontrollina ja puolustuslinjan suojelemisessa. Schüller voitti yli puolet kaksinkamppailuistaan ja voitti pallon joukkueelleen kymmenen kertaa.

Ongelmallista on, että Schüllerin poissa ollessa päävalmentajalla ei ole oikein toista vastaavaa pelaajaa hänen tilalleen.

Tilastopalvelu Fotmobin mukaan Schüllerin onnistuneiden syöttöjen prosentti jäi Pohjois-Irlantia vastaan hänelle vaatimattomaan 76 prosenttiin. Siinä näkyi Huuhkajien joutuminen puolustustaisteluun toisella jaksolla, ja ehkä surkea kenttäkin.

Matti Peltola (oik.) pärjäsi hyvin tultuaan vaihdosta sisään toisella jaksolla loukkaantuneen Richard Jensenin tilalle.

Myönteistä oli myös nuorten esiinmarssi. Oliver Antman, 21, ja Anssi Suhonen, 22, osoittivat olevansa hyviä maajoukkuepelaajia. Laitapelaajana Antmanin tosin pitäisi olla aktiivisempi puolustuspelissä.

HJK:n monitoimityökalu Matti Peltola, 20, osoitti pärjäävänsä Pohjois-Irlannin kaltaista kamppailujoukkuetta vastaan, vaikka joutuikin vaihdosta hieman vieraammalle pelipaikalle vasemmaksi pakiksi.

Huuhkajien on saatava kesäkuun kotiotteluista Sloveniaa ja San Marinoa vastaan kuusi pistettä, jotka takaisivat hyvät asetelmat syksyyn karsintaotteluihin.