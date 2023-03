Puijo Wolley hoiti ratkaisuhetket ilman passaria ja päätti Vampulan kauden karusti.

Lentopallokevään sensaatiojoukkueelle LP-Vampulalle avautui perjantai-iltana täysin odottamaton tilaisuus liigan välieriin, mutta siinä vaiheessa kaikilla meni sormi suuhun.

Kun suursuosikki Puijo Wolleyn pelintekijä Oksana Rusnachenko jätti kentän kolmannessa erässä, kuopiolaisjoukkue joutui pelaamaan loppuajan ilman passaria.

Näytti suorastaan koomiselta, kun sentterit Ella Autere ja Sarah Schmid jakoivat palloa laitoihin kömpelösti.

Mutta kuinka kävikään – siihen asti energisesti pelannut huittislaishaastaja meni kokovartalokipsiin.

Kaikkien aikojen sauma kipsasi pelaajat täydellisesti.

Koko joukkue meni shokkiin.

Oli anteeksiantamatonta, kun Vampula ei tunnistanut tilannetta olenkaan neljännessä erässä. Siinä vaiheessa kaikki paine olisi pitänyt siirtää verkon toiselle puolelle, mutta sen sijaan huittislaiset antoivat vastustajalle lahjapisteen toisensa perään.

Vampula pelasti suureen hätään joutuneen Puijon käsittämättömästi.

Puijo vei viidennen puolivälierän 3–1 (25–23, 25–23, 12–25, 25–18) ja eteni välieriin voitoin 3–2.

Vampulan pudotuspelitaival oli upea perjantai-illan neljänteen erään asti, mutta käsittämätön pehmeneminen pudotti kokonaisarvosanaa tuntuvasti.

Kokonaisuudessaan Vampula on onnistunut puolivälieräsarjassä yhtä hyvin vain kerran – keväällä 2019. Silloin Vampulan ja Kuusamon Pallo-Karhujen välinen taistelu sai eeppisiä piirteitä. PaKa käänsi sarjan edukseen vasta viidennen kohtaamisen viidennessä erässä.

Vampulan manageri Timo Talvitie käytti ilmaisua vuoristoratamainen summatessaan joukkueen tämän kauden.

”Välillä otimme hienoja voittoja, välillä kompuroimme odottamattomasti. Pelin taso heitteli erittäin paljon.”

Osaatko sanoa syytä ailahtelulle?

”Meillä on tunnetusti naisten liigan pienin budjetti – ja sitä kautta aika kapea pääratkaisijoiden joukko. Heidän merkityksensä on ollut äärettömän iso. Kun jollakin on ollut huono päivä, se on vaikuttanut heti tulokseen radikaalisti”, Talvitie muotoili.

Etenkin Iveta Stanchulovan esitykset vaihtelivat äärilaidasta toiseen. Välillä bulgarialainen laituri paukutti reippaasti yli 20 pistettä, välillä hän jäi pakkasen puolelle.

Stanchulovan maannainen Kristiana Petrova pelasi Huittisissa toisen kauden ja onnistui pääosin erinomaisesti tarkasta vartioinnista huolimatta. Kaikki Vampulan vastustajat keskittyivät nimenomaan Petrovan pysäyttämiseen.

Runkosarjan ässätilaston voittanut Teija Vuorenmaa teki välivuoden jälkeen hienon läpimurron liigatasolle. Vaikka ulottuvan hakkurin potentiaali oli tiedossa, tulosta tuli yli odotusten.

Passari Lotta Kukkonen sai kaipaamaansa luottoa ja kiitti vastuusta kauniisti.

”Meidän peli kehittyi kokonaisuudessaan tosi paljon kauden aikana”, Talvitie kiitteli.

Tuleva kausi on Vampulalle 10-vuotisjuhlakausi.

”Yritetään ottaa taas askel eteenpäin. On vielä ennenaikaista sanoa, miten pitkälle resurssit riittävät. Sopii toivoa, että pääsemme pikku hiljaa eroon ulkopuolisista häiriötekijöistä.”

Talvitie viittasi koronan ja Vladimir Putinin aiheuttamiin ongelmiin. Vampula menetti yhden päätukijoistaan Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Slovenialaisella valmentajalla Ziga Kosilla on sopimus Vampulan kanssa myös ensi kaudesta.