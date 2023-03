Suursuosikki Puijo Wolley ei osannut varautua mitenkään, että puolivälieräsarjan ratkaisu venyy viidenteen otteluun.

Loistovireessä oleva Kristiana Petrova on ollut Vampulan kantava voima puolivälierissä.

LP-Vampula pelaa perjantai-iltana yhdeksänvuotisen liigahistoriansa isoimman ottelun.

Kevään järeimmän lentopallopommin virittänyt huittislaisjoukkue ratkaisee välieräpaikan suursuosikkina puolivälieräsarjaan lähteneen Puijo Wolleyn kanssa.

Pelin henki on molemmille joukkueille sama: mitalipeleihin tai kesälomalle.

Runkosarjan voittaneelle kuopiolaisjoukkueelle putoaminen olisi katastrofi. Luonnollisesti tappio kirvelisi myös huittislaisten leirissä, mutta tämä olisi paljon helpompi hyväksyä muutaman päivän sulattelun jälkeen.

Pitää muistaa, että Vampula selviytyi kahdeksan parhaan joukkoon rimaa hipoen ja LP Viestin suosiollisella avustuksella.

Naisten liigakautta on luonnehdittu ennätystasaiseksi pitkin talvea – eikä tämä ole ollut mitään sanahelinää.

Normaalisti runkosarjan ykkösen ja kahdeksikon välisissä kamppailuissa ei ole syntynyt minkäänlaista jännitettä. Nyt sitä on ollut yllin kyllin. Vampula on kaatanut epätasaisesti esiintyneen Puijon jo kahteen otteeseen.

Kun Vampula teki tämän tempun kertaalleen jo runkosarjassa, joukkueen itseluottamus on noussut tuntuvasti. Pelaajat tietävät, ettei Puijon kukistaminen vaadi ihmeitä.

Suurimpana uhkana on houkuttelevan tilanteen miettiminen ja sitä kautta turhien paineiden ottaminen. Vampula on edelleen täsmälleen samassa tilanteessa kuin sarjan alkaessa. Ziga Kosin luotsaamalla ryhmällä on pelkästään voitettavaa. Rentouden säilyttäminen nousee arvoon arvaamattomaan.

On varmaa, että verkon toisella puolella on paineita senkin edestä. Ellei peli lähde rullaamaan alusta lähtien tutussa Studentian liikuntahallissa, Puijolla saattaa olla edessään ties kuinka piinaava perjantai-ilta.

Tiistain neljäs puolivälieräkamppailu järkytti varmasti kuopiolaisten mielenrauhaa, kun selkä seinää vasten ollut Vampula löi pöytään monilta osin kauden parhaan pelin.

Jo tässä vaiheessa uskaltaa sanoa, että Puijo olisi ollut isoissa vaikeuksissa ilman mestarillista pelintekijäänsä Oksana Rusnachenkoa. Ukrainalaispassari on pitänyt joukkueen rivit koossa vaikeina hetkinä.

Vampulan bulgarialaislaituri Kristiana Petrova on aiheuttanut Puijolle jatkuvaa päänsärkyä. Kolmannessa pelissä tuli pieni notkahdus, mutta silloinkin hän kuului joukkueen ainoiden onnistujien joukkoon.

Puijo otti Petrovan syöttökohteekseen molemmissa Huittisten kohtaamisissa syödäkseen Vampulan pääiskijän hyökkäystehoja tällä tavoin. Mielenkiintoista nähdä, pommittaako Puijo edelleen Vampulan parasta vastaanottajaa.

Vampula tarvitsee toiselta bulgarialaisvahvistukseltansa Iveta Stanchulovalta huippupelin lunastaakseen välieräpaikan.

Stanchulovan esitykset ovat heitelleet Puijoa vastaan äärilaidasta toiseen, kuten usein runkosarjassakin. Ensimmäisen voittopelin hienon saldon (24/+10) vastapainoksi laituri jäi pakkaselle sekä ensimmäisessä että kolmannessa kohtaamisessa.

Hakkurivalinta askarruttaa varmasti Vampulan valmennusjohtoa. Kun kauden läpimurtopelaaja Teija Vuorenmaa jäi kolmessa ensimmäisessä puolivälierässä vaatimattomiin tehoihin, Kos heitti tiistainsa kentälle vähän pelanneen Julia Seikkulan ja sai häneltä kovemman panoksen kuin uskalsi toivoakaan. Seitsemäntoista pisteen ilta oli iso yllätys.

On hyvin mahdollista, että molempia hakkureita tarvitaan Kuopiossa.