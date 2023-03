Thomas Zilliacus kertoi tehneensä ostotarjouksen Manchester Unitedista.

Liikemies Thomas Zilliacus on tehnyt tarjouksen jalkapallon jättiseurasta Manchester Unitedista.

Liikemies Thomas Zilliacus suunnittelee Manchester Unitedin ostamista.

Zilliacus on julkaissut tiedotteen, jossa hän kertoo tehneensä jalkapallon jättiseurasta ostotarjouksen keskiviikkona.

Zilliacus toteaa tiedotteessa, että brittiseuran nykyinen markkina-arvo on noin 3,9 miljardia dollaria (noin 3,6 miljardia euroa).

Zilliacus on tehnyt tarjouksen XXI Century Capital -nimisen sijoitusyhtiön nimissä, jonka omistajana on hänen toinen yhtiönsä.

Zilliacus nousi liike-elämän johtopaikoille Nokiassa. Hän nousi jo 25-vuotiaana Nokian globaaliksi viestintäjohtajaksi. Hän työskenteli suomalaisyhtiössä vuosina 1980–1993, valtaosan ajasta Aasiassa.

Huippu-urheilussa hän on ollut mukana aiemmin muun muassa HJK:n puheenjohtajana sekä Jokerien osaomistajana.

ManUa koskevassa tiedotteessaan Zilliacus toteaa, että hänen mielestään ”kaikkien urheiluseurojen pitää lopulta kuulua sen faneille”.

”Nykyinen kehitys, jossa miljardöörisheikit ja oligarkit valtaavat seuroja ja tekevät niistä omia leikkikenttiään, ei ole tervettä”, Zilliacus kirjoitti.

Zilliacus kertoo suunnitelleensa Manchester Unitedille omistusmallia, jossa hänen yhtiönsä omistaa puolet seurasta ja loput omistuksesta voisi jyvittää seuran faneille ympäri maailman.

Kukin fani pääsisi suunnitelman mukaan halutessaan mukaan pienellä sijoituksella.

Manchester Unitedin pääomistaja on nykyään yhdysvaltalainen Glazerin perhe. He ovat kertoneet julkisuuteen, että seura on kaupan.

Zilliacuksen lisäksi seurasta ovat BBC:n mukaan tehneet tarjouksen ainakin brittimiljardööri Jim Ratcliffe sekä qatarilainen pankkiiri, sheikki Jassim bin Hamad al-Thani.