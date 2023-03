Tausta Suomen joukkue

Maalivahdit: Ahola Sanni (St. Cloud State Univ.), Keisala Anni (HV71), Kyrkkö Emilia (Team Kuortane)

Puolustajat: Hiirikoski Jenni (Luleå HF), Karjalainen Sini (Univ. of Vermont), Laitinen Nelli (Univ. of Minnesota), Lindstedt Rosa (Brynäs IF), Parkkonen Krista (Univ. of Vermont), Rantala Sanni (KalPa), Savolainen Ronja (Luleå HF), Yrjölä Siiri (HIFK)

Hyökkääjät: Antti-Roiko Anna-Kaisa (Kärpät), Havana Oona (Kärpät), Liikala Julia (HIFK), Montonen Anni (Kiekko-Espoo), Nieminen Petra (Luleå HF), Nylund Jenniina (St. Cloud State Univ.), Rakkolainen Emmi (Kiekko-Espoo), Sundelin Sofianna (Team Kuortane), Tulus Noora (Luleå HF), Vainikka Viivi (Luleå HF), Vanhanen Sanni (HIFK), Vesa Emilia (HIFK), Yrjänen Kiira (HV71)