Hodgsonin tavoitteena on pitää Crystal Palace Valioliigassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Crystal Palacen uusi manageri on Roy Hodgson, kertoo uutistoimisto AFP. Hodgsonin, 75, sopimus kattaa kuluvan kauden loppuun.

Hodgson korvaa Patrick Vieiran, joka sai potkut vajaa viikko sitten.

Hodgson sanoi nimityksensä yhteydessä, että hänen ainoa tavoitteensa on turvata Crystal Palacen pysyminen Valioliigassa.

Palace on liigassa sijalla 12, mutta putoamisviivan alapuolelle eroa on vain kolme pistettä. Joukkue on pelannut nyt 12 ottelua peräkkäin ilman voittoa. Edellisestä pelistä tuli 1–4-tappio Arsenalille.

Hodgson oli Crystal Palacen managerina vuosina 2017–2021, jonka jälkeen hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Hodgson kuitenkin palasi viime keväänä Watfordin manageriksi, mutta hän ei onnistunut pitämään seuraa Valioliigassa.

Vuosina 2006–2007 Hodgson oli Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana.