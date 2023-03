Toiminnanjohtaja Kari Löytökorven mukaan nigerialaistrio auttaa seuran omia nuoria pelaajia kehittymään paremmiksi.

Pori

Kaksikkoa odotettiin Poriin koko viime kesän ajan. Nyt he ovat saapuneet, eivät vain kahdestaan, vaan mukana on kolmaskin kaveri.

Jalkapallon Kolmoseen pudonneen Musan Salaman mukana on nyt nigerialaistrio: Oluwafemi Abiodun Adeleke, Abass Aderemi Adewoyin ja Ejiro Elijah Simeon. Heidät on nähty myös Pori Akatemian 20-vuotiaiden joukkueessa.

MuSa kertoi jo viime vuoden huhtikuussa, että porilaisseuran uusi uusi suunta löytyi Nigeriasta. MuSa oli sopinut yhteistyökuvion nigerialaisen Ilaji FC:n kanssa. Seuran akatemiasta MuSa teki sopimukset Adeleken ja Adewoiynin kanssa.

Kaksikon saapuminen jumittui kuitenkin Maahantulovirastoon Migriin. Toiminnanjohtaja Kari Löytökorven mukaan työlupaprosessi kesti ja kesti. Lopulta Migri eväsi ensimmäiset hakemukset, joten prosessi piti aloittaa alusta.

Kausi ehti loppua. MuSa ehti pudota Kolmoseen.

Mutta nyt luvat ovat siis kunnossa ja nuorukaiset Porissa.

Jalkapallon Kolmosessa, eli Suomen neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla on ainakin Porissa pelattu yleensä omin voimin.

Miksi MuSa teki poikkeuksen?

Löytökorven mukaan päätös liittyi pohdintaan, jota MuSassa on käyty viime syksystä alkaen. Aiheena on ollut se, mikä seurassa on jatkossa edustusjoukkueen rooli.

”Se rooli ei ole viime vuosina ollut aivan selkeää. Jatkossa me olemme kasvattajaseura, jonka oman pelaajapolun päätepysäkki on edustusjoukkue”, Löytökorpi muotoilee.

”Koska meillä on edustusjoukkueessa tosi paljon nuoria, halusimme heidän tuekseen katsoa vielä tämän Nigerian-kortin, kun sellainen oli olemassa.”

Löytökorpi muistuttaa lisäksi, ettei paikallisia pelaajia yksinkertaisesti ole tällä hetkellä riittävästi.

”Eikä tule, jos pelaajakehityksen eteen ei tehdä aktiivisesti töitä. Pojat ovat MuSan kirjoilla, mutta synergia tulee Pori Akatemian P20-ikäluokasta, joka on koko kaupungin joukkue.”

”Joukkue hävisi neljä ensimmäistä peliä, ja voittivat kolme seuraavaa, kun pojat tulivat. Nyt joukkue kamppailee SM-sarjapaikasta, joka veisi aika paljon porilaista jalkapalloa eteenpäin.

Viime vuonna tehty yhteistyösopimus Ilaji FC:n kanssa ei Löytökorven mukaan velvoittanut ottamaan nigerialaisia tälle kaudelle. Toiminnanjohtaja vakuuttaa, että seura teki pohdinnan erikseen ja päätöksen itse.

Löytökorpi ei halua kutsua trio ulkomaalaisvahvistuksiksi siinä mielessä kuin sana tavallisesti mielletään. Kolmikko on tullut Poriin kehittymään. MuSa haluaa tarjota heille väliaskeleen Eurooppaan, mikäli vain heidän rahkeensa riittävät.

”Meidän hyöty on se, että he auttavat tekemään meidän omistakin nuoristamme parempia pelaajia. Heidän saapumisellaan oli välitön vaikutus siihen, että harjoitusten taso nousi.”

”Meidän vahvuudet ovat yhteisössä, joka voi auttaa pelaajia sopeutumisessa. Jos se taas auttaa meitä seurana ja meidän pelaajia, kaikki voittavat.”

Jos nigerialaiset osoittautuvat lahjakkuuksiksi, joilla on kysyntää, porilaisseura voi myöhemmin hyötyä siirroista taloudellisesti. Löytökorpi kuitenkin muistuttaa, että Suomen Kolmosesta eteenpäin lähtevien pelaajien siirroissa raha ei liiku. Raha voi tulla kuvioihin vasta mahdollisissa jatkosiirroissa, joista MuSa voi saada oman siivunsa.

Nigerialaiset ovat Porissa kuuden kuukauden koeajalla. Löytökorpi ei halua tässä vaiheessa kommentoida, kuinka pitkillä sopimuksilla pelaajat MuSassa pysyvät, jos yhteistyö jatkuu koeajan jälkeen.

Adeleke, Adewoiyn ja Simeon saivat Suomeen työ- ja oleskeluviisumit. Kolmosessa ei ole ammattilaisjalkapalloilijoita. Kolmikko on MuSassa työntekijöinä. Se taas tarkoittaa sitä, että jokaiselle on maksettava minimipalkka 1 331 euroa kuukaudessa. Palkan sisään tosin lasketaan muun muassa asunto- ja ruokaetu.

Toiminnanjohtaja kehuu, miten kimppakämpässä asuva kolmikko on sopeutunut talviseen Poriin ja uuteen alkuun uudessa joukkueessa. He eivät ole jääneet pyörimään omiin oloihinsa keskenään, vaan he ovat osallistuneet muun muassa MuSan juniorien harjoituksiin.

Koko trio viettää tänä vuonna 20-vuotissyntymäpäiviään. Löytökorven mukaan heissä on lahjakkuutta, mutta jalkapallon perusharjoittelussa he eivät ole aiemmin olleet. He ovat vain pelanneet. Niinpä tekemistä riittää muun muassa taktisissa asioissa.

Adeleke ja Adewoiyn ovat puolustuspään pelaajia, Simeon puolestaan laitapelaaja, joka saa hyökkäysvastuuta.

Jos lupa-asiat olisivat järjestyneet jo viime vuonna, olisivatko Adelke ja Adewoiyn olleet MuSalle kaivattuja vahvistuksia Kakkosessa?

”Sen voi sitten jokainen arvioida itse. Nyt he ovat nostaneet joukkueen suoritustasoa Pori Akatemiassa. He vahvistavat myös MuSan toimintaa. Yhtään samantasoista 2003-syntyistä Porissa ei ole.”

”Esimerkiksi Simeonin nopeus tullaan huomaamaan. Hän menee todella lujaa.”