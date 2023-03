Jussi Välilä jatkaa MuSassa: ”Hän luo hyvää mieltä ympärilleen ja on seuraihminen viimeisen päälle”

Musan Salama saa ensi kauden puolustukseensa Kolmosen tasolle poikkeuksellisen kovan vahvistuksen. Jussi Välilä jatkaa MuSassa ensi kaudella.

”Pitkään sitä on talvella tunnustellut omia tuntojaan siitä, että vieläkö kipinää löytyy. Olen ollut harjoituksissa mukana nyt hetken. Nuorta sakkia siellä pyörii, mutta valtavasti he ovat menneet eteenpäin jo talven aikana ja ilmapiiri on nuoruuden raikas”, Välilä sanoo seuran tiedotteessa.

Luonnollisesti MuSan eräänlaisen seuraikonin jatkaminen joukkueessa on tärkeä asia. Hän tuo kokonaisuuteen paljon muutakin kuin ainoastaan roolinsa kentällä.

”Hän luo hyvää mieltä ympärilleen ja on seuraihminen viimeisen päälle. Kentällä hän on taistelija ja esimerkki. Meidän nuorille pelaajille erittäin opettavaista, että saavat Jussin siihen rinnalleen pelitoveriksi mutta myös mentoriksi. Tiedän, että talven aikana on Jussille tullut paljon vetoomuksia pelaamisen puolesta, mutta olemme antaneet rauhassa hänelle aikaa” toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi valottaa sopimuksen taustoja.