Uran nopein maali varmistamassa runkosarjan voittoa – kärkipään kamppailusta tuli yllättävä maalijuhla: ”Kevätpuolella on alkanut kulkea paremmin”

Musan Salama lähtee pudotuspeleihin runkosarjan voittajana. Ennen tärkeimpiä pelejä porilaisilla on vielä yksi ottelu jäljellä.

Naisten Futsal-liigan kärjessä etenevän Musan Salaman ja neljäntenä lauantain kamppailuun lähteneen jyväskyläläisen Kampuksen Dynamon ottelusta olisi voinut odottaa tarkkaa, ehkä vähämaalistakin koitosta.

Toisin kävi, sillä neljään minuuttiin nähtiin jo kolme osumaa. Nopeimman niistä viimeisteli Anni-Elina Luotonen vain kahdeksassa sekunnissa. Hän sai suoraan avauspotkun jälkeen korkean syötön, otti sen haltuunsa ja kiskaisi pallon maaliin.

”Se oli varmasti urani nopein maali, en ainakaan ikinä muista osuneeni nopeammin”, Luotonen totesi.

Kun Netta Hannula viimeisteli kotijoukkueen toisen maalin, ennakkosuosikki näytti jo menevän menojaan. Tahti kuitenkin muuttui, ja hetkittäin porilaiset olivat vaikeuksissa vastustajansa kanssa.

”KaDyn kanssa on mukava pelata, sillä ottelut ovat tasaisia. Ei voi sanoa, ettemme olisi valmistautuneet hyvin, mutta jotenkin ehkä emme osanneet varautua heidään kovaan karvaukseensa. Ehkä luulimme, että KaDy kaatuu samalla pelillä, millä olemme voittaneet muutkin joukkueet.”

MuSan 5–4 (2–3) -voitto varmisti yhden merkittävän rajapyykin. Porilaiset voittivat runkosarjan, mikä tarkoittaa kotietua loppuun asti pudotuspeleissä.

Toisena taulukossa vaanii Ylöjärven Ilves, joka ei enää kykene MuSaa saavuttamaan.

”Ihan itsestään selvää runkosarjan voitto ei ollut. Tiesimme, että kaksi viimeistä peliä ovat kovia. Tällä kaudella sarja on muutenkin ollut aiempaa tasaisempi. Moni joukkue on ottanut kehityksessä askeleita eteenpäin.”

”Oma kauteni on ollut nousujohteinen, mikä on aina toivottavaa. Kevätpuolella on alkanut kulkea paremmin”, Luotonen mietti.

Luotonen osui lopulta kahdesti lauantain ottelussa, kun KaDyn virhetili tuli täyteen toisella puoliajalla. Rangaistuspotkuista ensimmäinen päätyi torjuntaan, mutta jälkimmäinen kirjattiin ottelun voittomaaliksi.

Nopeat maalit eivät jääneet siihen. 3–3-lukemat vaihtuivat 4–4-tilanteeseen vain 11 sekunnissa.

Luotosen ja niin ikään kahdesti osuneen Hannulan lisäksi maalinteossa onnistui Elina Setälä.