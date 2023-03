Tampere

Miesten Superpesiksessä pelaava tamperelainen Manse PP on nimittänyt uudeksi pelinjohtajaksi ja päävalmentajaksi Jani Komulaisen, seura kertoi perjantaina. Komulaisen sopimus kattaa kauden 2023.

Komulainen on tullut tutuksi Sotkamon Jymystä, jossa hän voitti pelaajana 12 Suomen mestaruutta ja pelinjohtajana mestaruuden 2020.

”Alkuperäinen ajatus välivuodesta karisi huippumenestystä tavoittelevan seuran yhteydenottoon pari viikkoa sitten. Edessä on iso työmaa sekä itselle että joukkueelle. Sen kimppuun on hieno tarttua”, Komulainen totesi.

Manse PP:n pelinjohtajuudesta on kohistu viime aikoina. Seura kertoi lokakuussa, että huikean pelaajauransa viime kaudella lopettanut Toni Kohonen on Mansen tämän kauden pelinjohtaja. Kaksi viikkoa sitten seura ilmoitti, että Kohonen on toistaiseksi vapautettu pelinjohtajan tehtävästä ja "asioista keskustellaan vielä Kohosen kanssa".

Manse PP voitti miesten Suomen mestaruuden 2021 ja sijoittui viime kaudella hopealle Vimpelin Vedon jälkeen.